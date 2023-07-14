3. derece siroz olan Ufuk Özkan’ın kardeşinden yürek yakan paylaşım! “Rabbim kimseyi çaresiz bırakmasın” 17 kilo vermişti...
Geniş Aile dizisi ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ufuk Özkan, geçen aylarda 17 yıllık evliliğinin bitmesiyle gündem olmuştu. Verdiği kilolarla da dikkat çeken oyuncu, bu kez hayranlarını üzen bir haberle gündeme geldi. Siroz teşhisi konulan Ufuk Özkan'ın hastalığın üçüncü evresinde olduğu ve 12 ay içinde karaciğer nakli olması gerektiği ortaya çıktı. Ünlü oyuncu ise sosyal medya hesabında sessizliğini bozarak sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Ünlü isimlerden destek mesajları ise peş peşe geldi. İşte organ nakli bekleyen Ufuk Özkan'ın o açıklaması...
14.07.2023 11:51 - Son Güncelleme: 14.07.2023 11:51
Geniş Aile dizisinde canlandırdığı Cevahir Kirişçi karakteriyle hafızalara kazınan Ufuk Özkan'dan hayranlarını üzen haber geldi.
Canlandıracağı rol için girdiği diyetle 17'ye yakın kilo veren Özkan'ın bağışıklık sistemi çöktü. 48 yaşındaki Ufuk Özkan'ın üçüncü derecede siroz olduğu ortaya çıktı.
Sağlık durumu ile ilgili çıkan haberler hakkında açıklama yapan Ufuk Özkan, şu ifadeleri kullandı: "Bugün sağlığım hakkında çıkan haberler ile ilgili sizlere bir açıklama yapmak istiyorum.