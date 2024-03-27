3 dava açıldı! Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı’dan akılalmaz boşanma taktiği! Bakın nasıl hedef şaşırttılar

Fatih Terim'in küçük kızı Buse Terim, 2014 yılında görkemli bir düğünle Volkan Bahçekapılı ile dünyaevine girmişti. 2 çocuk sahibi ünlü çift, dün tek celsede 10 yıllık evliliklerini sonlandırdı. Boşanma sonrası ilk açıklama Buse Terim'den gelirken davayla ilgili bir detay ağızları açık bıraktı. 3 dava açan ikilinin boşanma taktiği "Yok artık" dedirtti. İşte detaylar...
Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı, 2014 yılında nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift ilk çocukları Nil'i 2016'da, ikinci kızları Naz'ı ise 2018'de kucaklarına almıştı.
İkili, 10 yıllık evliliğin ardından geçtiğimiz aylarda birbirlerini sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bırakmıştı.
Bu hamlenin ardından ayrılacakları iddia edilen Terim ile Bahçekapılı, aşklarına bir şans daha vermişti.