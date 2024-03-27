3 dava açıldı! Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı’dan akılalmaz boşanma taktiği! Bakın nasıl hedef şaşırttılar

Fatih Terim'in küçük kızı Buse Terim, 2014 yılında görkemli bir düğünle Volkan Bahçekapılı ile dünyaevine girmişti. 2 çocuk sahibi ünlü çift, dün tek celsede 10 yıllık evliliklerini sonlandırdı. Boşanma sonrası ilk açıklama Buse Terim'den gelirken davayla ilgili bir detay ağızları açık bıraktı. 3 dava açan ikilinin boşanma taktiği "Yok artık" dedirtti. İşte detaylar...