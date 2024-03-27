SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

3 dava açıldı! Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı’dan akılalmaz boşanma taktiği! Bakın nasıl hedef şaşırttılar

Fatih Terim'in küçük kızı Buse Terim, 2014 yılında görkemli bir düğünle Volkan Bahçekapılı ile dünyaevine girmişti. 2 çocuk sahibi ünlü çift, dün tek celsede 10 yıllık evliliklerini sonlandırdı. Boşanma sonrası ilk açıklama Buse Terim'den gelirken davayla ilgili bir detay ağızları açık bıraktı. 3 dava açan ikilinin boşanma taktiği "Yok artık" dedirtti. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 27 Mart 2024, 10:26 Güncelleme 27 Mart 2024, 10:34
3 dava açıldı! Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı’dan akılalmaz boşanma taktiği! Bakın nasıl hedef şaşırttılar 1

Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı, 2014 yılında nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift ilk çocukları Nil'i 2016'da, ikinci kızları Naz'ı ise 2018'de kucaklarına almıştı.

3 dava açıldı! Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı’dan akılalmaz boşanma taktiği! Bakın nasıl hedef şaşırttılar 2

İkili, 10 yıllık evliliğin ardından geçtiğimiz aylarda birbirlerini sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bırakmıştı.

3 dava açıldı! Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı’dan akılalmaz boşanma taktiği! Bakın nasıl hedef şaşırttılar 3

Bu hamlenin ardından ayrılacakları iddia edilen Terim ile Bahçekapılı, aşklarına bir şans daha vermişti.

SON DAKİKA