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3 çocuk babası Rafet El Roman’dan evlilik itirafı! Gözler 24 yaş küçük Yasemin Gergeç'te! 10 yıl önce kısırlaştırma ameliyatı olmuştu...

3 çocuk babası Rafet El Roman'dan evlilik itirafı! Verdiği son röportajda vasektomi ameliyatı olduğunu açıklayan üç çocuk babası Rafet El Roman, "Kızlarım, kardeşlerim ve annemle konuşarak, tıbbi olarak kendi tercihimle bunun önlemini aldım" demişti. Ünlü şarkıcı şimdi ise evlilik itirafıyla gündeme geldi. 24 yaş küçük aşkı Yasemin Gergeç ile mutlu bir birliktelik sürdüren şarkıcı, özel hayatına dair açıklamayla dikkat çekti. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Ekim 2023, 10:06 Güncelleme 15 Ocak 2024, 17:27
3 çocuk babası Rafet El Roman’dan evlilik itirafı! Gözler 24 yaş küçük Yasemin Gergeç’te! 10 yıl önce kısırlaştırma ameliyatı olmuştu... 1

Son röportajında çocuk sahibi olmamak için 10 yıl önce kısırlaştırma ameliyatı olduğunu söyleyen Rafet El Roman, uzun süre gündem olmuştu.

3 çocuk babası Rafet El Roman’dan evlilik itirafı! Gözler 24 yaş küçük Yasemin Gergeç’te! 10 yıl önce kısırlaştırma ameliyatı olmuştu... 2

Ünlü şarkıcı şimdi ise evlilik itirafıyla gündeme geldi. Rafet El Roman (54), geçtiğimiz gün Kıbrıs'ta bir otelde sahne aldı.

3 çocuk babası Rafet El Roman’dan evlilik itirafı! Gözler 24 yaş küçük Yasemin Gergeç’te! 10 yıl önce kısırlaştırma ameliyatı olmuştu... 3

Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen ünlü isim, "Müzik kariyerinizin başından bugüne her sahneniz çok enerjik geçiyor. Bunu neye bağlıyorsunuz?" sorusuna şu cevabı verdi:

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