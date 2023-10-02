3 çocuk babası Rafet El Roman’dan evlilik itirafı! Gözler 24 yaş küçük Yasemin Gergeç'te! 10 yıl önce kısırlaştırma ameliyatı olmuştu...

3 çocuk babası Rafet El Roman'dan evlilik itirafı! Verdiği son röportajda vasektomi ameliyatı olduğunu açıklayan üç çocuk babası Rafet El Roman, "Kızlarım, kardeşlerim ve annemle konuşarak, tıbbi olarak kendi tercihimle bunun önlemini aldım" demişti. Ünlü şarkıcı şimdi ise evlilik itirafıyla gündeme geldi. 24 yaş küçük aşkı Yasemin Gergeç ile mutlu bir birliktelik sürdüren şarkıcı, özel hayatına dair açıklamayla dikkat çekti. İşte detaylar...