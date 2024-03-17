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3 çocuk babası Mehmet Ali Erbil’in gözlerden uzak tuttuğu torununa bakın! Yonca Evcimik paylaştı! “Dedesinin torunu işte...”

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Sezin Erbil 2019 yılında kızı Elisa'yı kucağına alarak anne olmuştu. Mehmet Ali Erbil'in torunu Yonca Evcimik'in paylaşımında ortaya çıktı. Evcimik, "Abone" şarkısında dans eden Elisa'nın o hallerini Instagram'da yayınladı. Evcimik'in "Dedesinin torunu" dediği Elisa görenleri hayran bıraktı. İşte Mehmet Ali Erbil'in gözlerden uzak tuttuğu torunu...

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Giriş Tarihi 17 Mart 2024, 15:23 Güncelleme 17 Mart 2024, 15:54
3 çocuk babası Mehmet Ali Erbil’in gözlerden uzak tuttuğu torununa bakın! Yonca Evcimik paylaştı! “Dedesinin torunu işte...” 1

Mehmet Ali Erbil ilk evliliğini 1980 yılında Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ile yaptı ve 1982'de kızı Sezin'i kucağına aldı.

3 çocuk babası Mehmet Ali Erbil’in gözlerden uzak tuttuğu torununa bakın! Yonca Evcimik paylaştı! “Dedesinin torunu işte...” 2

Sezin Erbil ise 2019 yılında kızı Elisa'yı dünyaya getirerek ilk kez annelik heyecanını yaşadı.

Yonca Evcimik "dedesinin torunu işte'' Mehmet Ali Erbil'in torununu paylaştı!

3 çocuk babası Mehmet Ali Erbil’in gözlerden uzak tuttuğu torununa bakın! Yonca Evcimik paylaştı! “Dedesinin torunu işte...” 3

Mehmet Ali Erbil'in torunu Yonca Evcimik'in paylaşımında ortaya çıktı. Evcimik, "Abone" şarkısında dans eden Elisa'nın o hallerini Instagram'da yayınladı.

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