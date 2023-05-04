3 çocuk babası Halit Ergenç ile kızının ev haline bakın! Bergüzar Korel "Çorba yaparken manzaram" deyip paylaştı! Hem lüks evi hem Leyla...
Binbir Gece dizisindeki rol arkadaşı Bergüzar Korel ile 2009'da dünyaevine giren Halit Ergenç'in bu evlilikten 3 evladı oldu. Ali (2010), Han (2020) ve Leyla (2021) isminde iki erkek ve bir kız çocuğu olan Halit Ergenç'in minik kızıyla ev hali sosyal medyaya damga vurdu. Bergüzar Korel, "Çorba yaparken manzaram" baba-kızın birlikte vakit geçirdiği anları yayınladı. Korel'in paylaşımı, kısa sürede dikkat çekerek sosyal medyada gündem oldu. Söz konusu paylaşımda hem minik Leyla hem de ünlü çiftin lüks evi dikkat çekti. İşte Bergüzar Korel'in o paylaşımı...
04.05.2023 22:07 - Son Güncelleme: 04.05.2023 22:07
Halit Ergenç, Binbir Gece dizisindeki rol arkadaşı Bergüzar Korel ile 2009'da evlendi. Çiftin Ali (2010), Han (2020) ve Leyla (2021) isminde iki erkek ve bir kız çocuğu oldu.
Mutlu evlilikleriyle sık sık adlarından bahsettiren ünlü çift, bu kez Bergüzar Korel'in sosyal medya paylaşımıyla gündem geldi.
Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç ve kızı Leyla Ergenç'in ev hallerini Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.