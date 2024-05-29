3 çocuk babası Hakan Ural önce Sibel Can’dan olan kızı Melisa'yı sonra sır gibi sakladığı eşini paylaştı! 19 yıllık eşine bakın...

11 yıl Sibel Can ile aynı yastığa baş koyan Hakan Ural'n bu evlilikten Melisa Ural ve Engincan Ural adında iki evladı oldu. 2005'te ise Ezgi Can Ural ile nikah masasına oturan Ural, Gisela'nın dünyaya gelmesiyle üçüncü kez babalık heyecanını yaşadı. 3 evladı olan ünlü oyuncu ve sunucu Ural, sosyal medya paylaşımlarında sık sık çocuklarına yer verdi. Ural, dün akşam çocuklarıyla yapığı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi ve kızı Melisa Ural'ı paylaştı. Melisa kendine hayran bırakırken Hakan Ural'dan yeni bir paylaşım daha geldi. Ural bu kez 19 yıllık eşi Ezgi Can ile küçük kızı Gisela'yı paylaştı. Ezgi Can Ural için "Maşallah çok güzel" yorumu yapıldı. İşte Hakan Ural'ın sır gibi sakladığı kızı...
16 yaşında mankenlik yaparak başladığı kariyerine oyunculuğu ve sunuculuğu da ekleyen Hakan Ural, özel hayatıyla da çok konuşuldu.
Sibel Can ile 1988-1999 yılları arasında evli kalan Hakan Ural'ın 2005'te Ezgi Can Ural ile nikah masasına oturdu.
Melisa Ural, Engincan Ural ve Gisela Ural adlarında üç evladı olan ünlü oyuncu, sosyal medya paylaşımlarında çocuklarına sık sık yer verdi.