3 çocuk babası Hakan Ural oğlu ve gelinini paylaştı! Aşk dolu pozları sosyal medyayı fena salladı! Gelini Sibel Can’ın izinde...

11 yıl aynı yastığa baş koyan Sibel Can ile Hakan Ural'ın bu evlilikten Engincan Ural ve Melisa Ural adlarında iki evladı oldu. İkilinin ilk göz ağrıları Engincan Ural, 2022 Ekim ayında Merve Kaya ile dünyaevine girdi. Bir dönem boşanma iddialarıyla gündeme gelen ve haberleri net bir dille yalanlayan ünlü çift, aylar sonra Hakan Ural'ın paylaşımıyla gündeme geldi. Ünlü isim, oğlu Engincan Ural'ın doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Ural, oğlu ve gelininin aşk dolu pozunu sosyal medyada yayınladı. Engincan Ural'ın son hali dikkat çekerken genç çift aşk dolu pozlarıyla sosyal medyayı salladı.