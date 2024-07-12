3 çocuk babası Hakan Ural kızlarını paylaştı! Sibel Can’a benzetilen Melisa Ural son haliyle şaşırttı! Küçük kardeşi Gigi ile...

Sibel Can ile 1988-1999 yılları arasında evli kalan Hakan Ural, Engincan Ural ile Melisa Ural'ı kucağına alarak genç yaşta babalık heyecanını yaşadı. Sibel Can'dan boşandıktan sonra gönlünü Ezgi Can Ural'a kaptıran Ural'ın Gisela adında bir kızı daha oldu. Ünlü isim, sosyal medya hesabında kızları Melisa ile Gisela'nın abla-kardeş pozunu yayınladı. Paylaşım kalpleri ısıtırken Sibel Can'a benzetilen Melisa Ural son hali dikkat çekti. İşte Hakan Ural'ın kızları...