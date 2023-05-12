3 çocuk babası Hakan Ural “2 numara” dediği kızına sitem etti! Sibel Can’a benzetilen Melisa Ural’a ilk yorum Nur Tuğba Namlı’dan...
Henüz 19 yaşındayken Sibel Can ile nikah masasına oturan ve 11 yıl aynı yastığa baş koyan Hakan Ural'ın bu evlilikten Melisa Ural ile Engincan Ural adında iki evladı oldu. Ezgi Can Ural ile yaptığı evlilikten ise Gisela adını verdiği bir kızı daha olan Hakan Ural, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Ünlü sunucu, son yaptığı paylaşımda "2 numara" dediği kızı Melisa Ural'a sitem etti. Paylaşıma ilk yorum ise Nur Tuğba Namlı'dan geldi. İşte o paylaşım...
12.05.2023 20:26 - Son Güncelleme: 12.05.2023 20:26
Ural, okulu nedeniyle Amerika'ya gidip geldikten sonra ise dönemin popüler isimlerinden Sibel Can ile nikah masasına oturdu. Henüz 19 yaşındayken Sibel Can'la hayatını birleştiren Ural'ın bu evlilikten Engincan Ural ve Melisa Ural adında iki evladı oldu. Ancak 11 yıl aynı yastığa baş koyan çiftin evliliği 1999'da bitti.