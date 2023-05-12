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Haberler Magazin 3 çocuk babası Hakan Ural “2 numara” dediği kızına sitem etti! Sibel Can’a benzetilen Melisa Ural’a ilk yorum Nur Tuğba Namlı’dan...

3 çocuk babası Hakan Ural “2 numara” dediği kızına sitem etti! Sibel Can’a benzetilen Melisa Ural’a ilk yorum Nur Tuğba Namlı’dan...

Henüz 19 yaşındayken Sibel Can ile nikah masasına oturan ve 11 yıl aynı yastığa baş koyan Hakan Ural'ın bu evlilikten Melisa Ural ile Engincan Ural adında iki evladı oldu. Ezgi Can Ural ile yaptığı evlilikten ise Gisela adını verdiği bir kızı daha olan Hakan Ural, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Ünlü sunucu, son yaptığı paylaşımda "2 numara" dediği kızı Melisa Ural'a sitem etti. Paylaşıma ilk yorum ise Nur Tuğba Namlı'dan geldi. İşte o paylaşım...

takvim.com.tr
12.05.2023 20:26 - Son Güncelleme: 12.05.2023 20:26
3 çocuk babası Hakan Ural “2 numara” dediği kızına sitem etti! Sibel Can’a benzetilen Melisa Ural’a ilk yorum Nur Tuğba Namlı’dan...

10 Mayıs 1967 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Hakan Ural'ın babası ve annesi hiç evlenmedi. Selçuk Ural'ın oğlu olan Hakan Ural, ancak 17 yaşına geldiğinde babasının velayetine geçebildi.

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3 çocuk babası Hakan Ural “2 numara” dediği kızına sitem etti! Sibel Can’a benzetilen Melisa Ural’a ilk yorum Nur Tuğba Namlı’dan...

Fındıkzade'de anneannesinin evinde büyüyen Ural, çocukluğunda; ayakkabı boyadı, elektrikçide çalıştı, su sattı. 16 yaşında ise mankenlik yapmaya başladı ve ardından Yeşilçam'dan üst üste teklifler aldı.

3 çocuk babası Hakan Ural “2 numara” dediği kızına sitem etti! Sibel Can’a benzetilen Melisa Ural’a ilk yorum Nur Tuğba Namlı’dan...

Ural, okulu nedeniyle Amerika'ya gidip geldikten sonra ise dönemin popüler isimlerinden Sibel Can ile nikah masasına oturdu. Henüz 19 yaşındayken Sibel Can'la hayatını birleştiren Ural'ın bu evlilikten Engincan Ural ve Melisa Ural adında iki evladı oldu. Ancak 11 yıl aynı yastığa baş koyan çiftin evliliği 1999'da bitti.

3 çocuk babası Hakan Ural “2 numara” dediği kızına sitem etti! Sibel Can’a benzetilen Melisa Ural’a ilk yorum Nur Tuğba Namlı’dan...

Sibel Can ile yollarını ayıran Ural, 2002'de tanıştığı Ezgi Can'a aşık oldu ve 2005 yılında evlendi. Ezgi Can ile mutlu bir evlilik sürdüren Ural, 2013 yılında ise kızı Gisela'yı kucağına alarak üçüncü kez babalık duygusunu tattı.

3 çocuk babası Hakan Ural “2 numara” dediği kızına sitem etti! Sibel Can’a benzetilen Melisa Ural’a ilk yorum Nur Tuğba Namlı’dan...

Çocuklarıyla geçirdiği güzel anları sosyal medya hesabında yayınlamayı ihmal etmeyen Ural, ailesi ile yaptığı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi.

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