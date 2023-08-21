3 çocuk babası Emrah sır gibi sakladığı Elyesa ve Eleysa'yı paylaştı! Takipçilerinden tepki yağdı: “Oğlunun yerine ben üzüldüm...”

Küçük Emrah lakaplı Emrah'ın çocukluğundan beri kabul etmediği oğlu Tayfun Erdoğan, geçen günlerde yaşadığı Eda İrap ile evlenmişti. Çiftin nikah şahidi Yeşilçam'ın usta ismi Nuri Alço olurken Emrah, düğüne katılmamıştı. Konuyla ilgili sessizliğini koruyan şarkıcı, sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Emrah, Sibel Kirer ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen çocukları Elyesa ve Eleysa ile sevgi dolu karesini paylaştı. Paylaşımı gören sosyal medya kullanıcıları ise Tayfun Erdoğan'ı işaret ederek şarkıcıya tepki gösterdi. İşte o paylaşım ve gelen tepkilerden bazıları...