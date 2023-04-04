3 çocuk annesi Sibel Can’ın küçük oğlu koca delikanlı oldu! Hakan Ural’ın “Aslanım” dediği Emir Aksüt’ü gören dilini ısırdı...
14 yaşındayken gelen teklif üzerine oryantal olarak çıkmaya başladığı sahnelerde daha sonra assolist olarak yer alan Sibel Can, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. 11 yıl aynı yastığa baş koyduğu Hakan Ural'dan Melisa Ural ve Engincan Ural adında iki evladı olan şarkıcı, 2000 senesinde Sulhi Aksüt ile evlendi ve Emir adını verdiği oğlunu kucağına aldı. 2010'da Sulhi Aksüt'ten boşanan Sibel Can'ın bu evlilikten dünyaya gelen oğlu Emir Aksüt son haliyle gündem oldu. Hakan Ural'ın bir paylaşımında "Aslanım" diye bahsettiği Emir Aksüt'ün son halini görenler ise "Koca delikanlı olmuş", "Çok yakışıklı maşallah" yorumlarında bulundu. İşte Sibel Can'ın en küçüğünün son hali...
04.04.2023 20:17 - Son Güncelleme: 04.04.2023 20:17
Yugoslav göçmeni Engin Cangüre ve Mudanyalı Emine Gül Sezer Cangüre'nin ilk çocukları olarak Karagümrük semtinde doğan Sibel Can, henüz 14 yaşındayken sahnelerle tanıştı.
17 yaşındayken assolist olan ve şöhret basamaklarını hızla tırmanan Can, dönemin popüler isimlerinden Hakan Ural'a gönlünü kaptırdı.
Zerrin Özer'in evinde sessiz sedasız nikah masasına oturan şarkıcının bu evlilikten Melisa Ural ve Engincan Ural adında iki evladı oldu.
1988-1999 yılları arasında Ural ile evli kalan Sibel Can, 2000'de Sulhi Aksüt ile evlendi ve Emir adını verdiği oğlunu kucağına aldı.