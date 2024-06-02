3 çocuk annesi Sibel Can’ın evine bakın! Lüks villası hayran bıraktı! 9 oda, 7 banyo, kuaför salonu, müzik kayıt stüdyosu...

Hakan Ural ile 11 yıl aynı yastığa baş koyan ve bu evlilikten Melisa Ural ile Engincan Ural adlarında iki evladı olan Sibel Can, boşandıktan bir yıl sonra Sulhi Aksüt ile dünyaevine girdi. Aksüt'le 10 yıl evli kalan ünlü şarkıcı, küçük oğlu Emir Aksüt'ün dünyaya gelmesiyle üçüncü kez annelik heyecanını yaşadı. Hem özel hayatı hem de henüz 14 yaşındayken başladığı kariyeriyle yıllarca adından söz ettiren şarkıcı, bu kez Beykoz'daki lüks villasıyla gündeme geldi. Şarkıcının 9 oda, 7 banyo, kuaför salonu, müzik kayıt stüdyosu bulunan villası "Saray yavrusu" dedirtti. İşte Sibel Can'ın 3 katlı lüks evi...