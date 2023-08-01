3 çocuk annesi Sibel Can’ın en küçüğüne bakın! Hakan Ural’ın “Aslanım” dediği Emir Aksüt koca delikanlı oldu! “Çok canlar yakacak...”

Oryantallikle başladığı kariyerine şarkıcılıkla devam eden ve kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sibel Can, özel hayatıyla da yıllarca adından söz ettirdi. 11 yıl Hakan Ural ile aynı yastığa baş koyan Sibel Can'ın bu evlilikten Melisa Ural ile Engincan Ural adında iki evladı oldu. 2000 senesinde Sulhi Aksüt ile evlenen ve Emir adını verdiği oğlunu kucağına alan Sibel Can'ın ikinci evliliği de 2010'da bitti. Çocuklarının paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren ünlü şarkıcı, bu kez küçük oğlu Emir'in doğum gününe özel yayınladığı pozla gündem oldu. Annesi ile çocukluk yıllarına ait bir karesini yayınlayan Aksüt'ün son hali ise hayran bıraktı. İşte Sibel Can'ın küçük oğlunun hayran bırakan son hali...