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Haberler Magazin 3 çocuk annesi Sibel Can’a kızı Melisa Ural’dan sürpriz! Hakan Ural’ın biricik kızı “Çok seviyorum” diye haykırdı! Engincan Ural ile...

3 çocuk annesi Sibel Can’a kızı Melisa Ural’dan sürpriz! Hakan Ural’ın biricik kızı “Çok seviyorum” diye haykırdı! Engincan Ural ile...

Hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık gündem olan Sibel Can, bu kez Hakan Ural ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Melisa Ural'ın paylaşımıyla adından söz ettirdi. Melisa Ural, sosyal medya hesabında Anneler Günü'ne özel bir paylaşımda bulundu. Melisa Ural, geçmiş yıllara ait görüntüleri Instagram hesabında yayınlayarak annesine sürpriz yaptı. Ural'ın yayınladığı görüntüler kalpleri ısıtırken 3 evlat sahibi Sibel Can'ın çocukları merak konusu oldu. Ünlü şarkıcının Sulhi Aksüt ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Emir'in son hali ise hayran bıraktı. İşte detaylar...

takvim.com.tr
14.05.2023 01:31 - Son Güncelleme: 14.05.2023 01:36
3 çocuk annesi Sibel Can’a kızı Melisa Ural’dan sürpriz! Hakan Ural’ın biricik kızı “Çok seviyorum” diye haykırdı! Engincan Ural ile...

Sibel Can doğum adıyla Sibel Cangüre, henüz 14 yaşındayken aldığı teklifler üzerine oryantal olarak kariyerine başladı.

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3 çocuk annesi Sibel Can’a kızı Melisa Ural’dan sürpriz! Hakan Ural’ın biricik kızı “Çok seviyorum” diye haykırdı! Engincan Ural ile...

Babası ile beraber yurt içi ve yurt dışında yaptığı turnelerde hem oryantallik hem de solistlik yapan Can, Nükhet Duru'nun Fahrettin Arslan'a tavsiyesi üzerine Maksim Gazinosu'nda çıkmaya başladı.

3 çocuk annesi Sibel Can’a kızı Melisa Ural’dan sürpriz! Hakan Ural’ın biricik kızı “Çok seviyorum” diye haykırdı! Engincan Ural ile...

Henüz 17 yaşındayken assolist olan ünlü şarkıcı, şöhret basamaklarını hızla tırmanırken dönemin popüler isimlerinden Hakan Ural'a delice aşık oldu.

3 çocuk annesi Sibel Can’a kızı Melisa Ural’dan sürpriz! Hakan Ural’ın biricik kızı “Çok seviyorum” diye haykırdı! Engincan Ural ile...

Sibel Can ile Hakan Ural henüz genç yaşta Zerrin Özer'in evinde sessiz sedasız nikah masasına oturdu.

3 çocuk annesi Sibel Can’a kızı Melisa Ural’dan sürpriz! Hakan Ural’ın biricik kızı “Çok seviyorum” diye haykırdı! Engincan Ural ile...

Ancak Engincan Ural ile Melisa Ural adında iki evladı olan çiftin mutluluğu 11 yıl sürdü.

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