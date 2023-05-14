3 çocuk annesi Sibel Can’a kızı Melisa Ural’dan sürpriz! Hakan Ural’ın biricik kızı “Çok seviyorum” diye haykırdı! Engincan Ural ile...
Hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık gündem olan Sibel Can, bu kez Hakan Ural ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Melisa Ural'ın paylaşımıyla adından söz ettirdi. Melisa Ural, sosyal medya hesabında Anneler Günü'ne özel bir paylaşımda bulundu. Melisa Ural, geçmiş yıllara ait görüntüleri Instagram hesabında yayınlayarak annesine sürpriz yaptı. Ural'ın yayınladığı görüntüler kalpleri ısıtırken 3 evlat sahibi Sibel Can'ın çocukları merak konusu oldu. Ünlü şarkıcının Sulhi Aksüt ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Emir'in son hali ise hayran bıraktı. İşte detaylar...
14.05.2023 01:31 - Son Güncelleme: 14.05.2023 01:36
Henüz 17 yaşındayken assolist olan ünlü şarkıcı, şöhret basamaklarını hızla tırmanırken dönemin popüler isimlerinden Hakan Ural'a delice aşık oldu.
Sibel Can ile Hakan Ural henüz genç yaşta Zerrin Özer'in evinde sessiz sedasız nikah masasına oturdu.