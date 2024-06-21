3 çocuk annesi Nur Tuğba Namlı’dan çekirdek aile paylaşımı! 9 yıllık eşi bakın kim çıktı! Hakan Ural’ın partneri meğer...

Sunuculuk kariyerine gece haber bülteni sunarak başlayan ve son olarak Hakan Ural ile kamera karşısına geçen Nur Tuğba Namlı, zaman zaman özel hayatıyla gündem oldu. Ünlü oyuncunun özellikle 9 yıllık eşi merak edilip araştırıldı. Sosyal medyayı aktif kullanan Namlı'dan ise ailesiyle yeni paylaşım geldi. Namlı, 9 yıllık eşi ve çocuklarıyla verdiği çekirdek aile pozunu sosyal medya hesabında yayınladı. Bakın Nur Tuğba Namlı'nın eşi kimmiş...