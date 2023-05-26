3 çocuk annesi Nur Tuğba Namlı son paylaşımıyla şaşırttı! Değişimi sosyal medyayı ikiye böldü! “Abartma Tuğba” Hakan Ural’ın 39'luk partneri...
Katıldığı bir televizyon programıyla adını duyurduktan sonra sunuculuk yapmaya başlayan ve şimdilerde Hakan Ural'la kamera karşısına geçen Nur Tuğba Namlı'nın son paylaşımı gündem oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü ismin yıllar içindeki değişimi Instagram kullanıcılarını ikiye böldü. Nur Tuğba Namlı'nın ise "Hanımefendi sizi bir yerden tanıyor gibiyim" yorumu ise dikkat çekti. İşte 3 çocuk annesi Nur Tuğba Namlı'nın o paylaşımı...
26.05.2023 18:23 - Son Güncelleme: 26.05.2023 18:23
Yarışmacı olarak katıldığı Var Mısın Yok Musun programıyla adını duyuran Nur Tuğba Namlı, daha sonrasında sunuculuk dersleri alarak kariyerine sunucu olarak devam etti.
Şimdilerde Hakan Ural'la kamera karşısına geçen Nur Tuğba Namlı, kariyeri kadar özel hayatıyla da konuşuldu.
2015 yılında iş insanı Mustafa Namlı ile dünyaevine giren Nur Tuğba Namlı, geçen Kasım ayında üçüncü kez anne olma mutluluğu yaşadı.