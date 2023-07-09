3 çocuk annesi Nur Tuğba Namlı 8 yıllık eşine olan aşkını haykırdı! Hakan Ural itirafı dikkat çekti! “Birbirimizin gözüne bakarak...”
Var Mısın Yok Musun programıyla adını duyuran ve yarışmanın ardından sunuculuk yapmaya başlayan Nur Tuğba Namlı, son olarak Hakan Ural ile kamera karşısına geçti. 2015'te nikah masasına oturan ve 3 evladı olan Namlı, hem eşi hem de partneri Hakan Ural ile ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Namlı eşine olan aşkını haykırırken Hakan Ural itirafıyla dikkat çekti. İşte Nur Tuğba Namlı'nın o açıklamaları...
09.07.2023 17:09 - Son Güncelleme: 09.07.2023 17:22
Nur Tuğba Namlı, yarışmacı olarak katıldığı Var Mısın Yok Musun programıyla adını geniş kitlelere duyurdu.
Programdan sonra eğitim alarak sunuculuk yapmaya başlayan Namlı, son olarak Hakan Ural'la kamera karşısına geçti.
Namlı, verdiği bir röportajda Hakan Ural'la ilgili samimi açıklamalarda bulundu. İşte Posta'ya konuşan Nur Tuğba Namlı'nın o açıklamaları...
Hakan Ural ile çok iyi bir ikili oldunuz. Nasıl birlikte çalışmak?
Hakan ailemden biri gibi artık, seneler oldu… Çok iyi bir insan, her şeyden önce içi çok temiz. Aklında ne varsa, ne düşünüyorsa direkt söyler. Samimi. Yayın anlamında da kendi hayatımda da çok fikrini alıyorum.