3 çocuk annesi Nur Tuğba Namlı 8 yıllık eşine olan aşkını haykırdı! Hakan Ural itirafı dikkat çekti! “Birbirimizin gözüne bakarak...”

Hakan Ural ile çok iyi bir ikili oldunuz. Nasıl birlikte çalışmak?

Hakan ailemden biri gibi artık, seneler oldu… Çok iyi bir insan, her şeyden önce içi çok temiz. Aklında ne varsa, ne düşünüyorsa direkt söyler. Samimi. Yayın anlamında da kendi hayatımda da çok fikrini alıyorum.