3 çocuk annesi Ebru Şancı “hep bir zulmü vardı” deyip ilk kez anlattı! Lüks partinin ardından dram çıktı! Alpaslan Öztürk’ün eşi...
Futbolcu Alpaslan Öztürk ile mutlu bir evlilik sürdüren üç çocuk annesi Ebru Şancı, ikiz kızlarına düzenlediği doğum günü partisiyle gündem oldu. Fazla masraf yaptığı için birçok kişi tarafından eleştirilen Şancı, bunun nedenini ilk kez açıkladı. "Sebebini Alpaslan bile bilmez" diyerek sözlerine başlayan ünlü model, anlattıklarıyla kısa sürede gündem oldu. İşte Ebru Şancı'nın o açıklaması...
18.10.2022 01:00 - Son Güncelleme: 18.10.2022 01:06
17 yaşındayken Brezilya'daki 2001 MİSS Globe güzellik yarışmasında birinci seçilen Ebru Şancı, Türkiye'ye gelip burada mankenliğe başladı.
İlerleyen zamanlarda mankenlik kariyerine oyunculuğu da ekleyen Şancı, tarihler 7 Eylül 2015'i gösterdiğinde futbolcu Alpaslan Öztürk ile Eskişehir'de düzenlenen sade bir törenle dünyaevine girdi.