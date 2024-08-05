3 çocuk annesi Bergüzar Korel'in minik oğlu Han'a bakın! Halit Ergenç'le 15 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! 'Ortanca çocuğa ne olmuş...'

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, meslektaşı Halit Ergenç ile olan mutlu evliliğinden üç çocuğunu gözlerden uzakta büyütmeyi tercih ediyor. Sosyal medya paylaşımlarında çocuklarının yüzlerini göstermeyen Korel, nadir anlarını takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Güzel oyuncu, bugünlerde ortanca oğlu Han ile keyifli günler geçiriyor. Oğluyla arasında geçen eğlenceli bir diyaloğu da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. İşte Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çiftinin çocukları...