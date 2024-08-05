3 çocuk annesi Bergüzar Korel'in minik oğlu Han'a bakın! Halit Ergenç'le 15 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! 'Ortanca çocuğa ne olmuş...'

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, meslektaşı Halit Ergenç ile olan mutlu evliliğinden üç çocuğunu gözlerden uzakta büyütmeyi tercih ediyor. Sosyal medya paylaşımlarında çocuklarının yüzlerini göstermeyen Korel, nadir anlarını takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Güzel oyuncu, bugünlerde ortanca oğlu Han ile keyifli günler geçiriyor. Oğluyla arasında geçen eğlenceli bir diyaloğu da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. İşte Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çiftinin çocukları...
Ünlü oyuncu Bergüzar Korel ve kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç, 15 yıl önce görkemli bir düğünle dünya evine girmişti. Ünlü çiftin bu mutlu birlikteliğinden doğan ilk çocukları Ali, 2010 yılında, ikinci çocukları Han, 2020 yılında ve sevimli kızları Leyla ise 2021'in Kasım ayında dünyaya geldi.
Çocuklarını gözlerden uzakta büyütmeyi tercih eden çift, bu konuda oldukça titiz davranıyordu.
Ancak Bergüzar Korel, geçtiğimiz günlerde bu kararını bozdu ve ilk göz ağrısı Ali'yi sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Korel'in bu paylaşımı büyük yankı uyandırırken Korel, ortanca oğlu Han ile dışarıya çıktı. Ünlü oyuncu, oğluyla olan tatlı diyaloğu takipçileriyle paylaştı.