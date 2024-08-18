3 çocuk annesi Bergüzar Korel'in kahvaltıda yedikleri olay oldu! "Bununla kim doyar?" | 1 yılda 25 kilo vermişti...

Geçtiğimiz hafta radikal bir kararla saçlarını boyatan 3 çocuk annesi Bergüzar Korel, sosyal medyayı sık kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Eşi Halit Ergenç ve 3 çocuğuyla özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Bergüzar Korel, bu kez kahvaltı tabağıyla gündem oldu. 1 yılda 25 kilo veren Bergüzar Korel'in tabağındakileri görenler gözlerine inanamadı.