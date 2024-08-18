SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

3 çocuk annesi Bergüzar Korel'in kahvaltıda yedikleri olay oldu! "Bununla kim doyar?" | 1 yılda 25 kilo vermişti...

Geçtiğimiz hafta radikal bir kararla saçlarını boyatan 3 çocuk annesi Bergüzar Korel, sosyal medyayı sık kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Eşi Halit Ergenç ve 3 çocuğuyla özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Bergüzar Korel, bu kez kahvaltı tabağıyla gündem oldu. 1 yılda 25 kilo veren Bergüzar Korel'in tabağındakileri görenler gözlerine inanamadı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Ağustos 2024, 16:18 Güncelleme 18 Ağustos 2024, 16:36
3 çocuk annesi Bergüzar Korel’in kahvaltıda yedikleri olay oldu! Bununla kim doyar? | 1 yılda 25 kilo vermişti... 1

Geçtiğimiz hafta radikal bir kararla saçlarını boyatan 3 çocuk annesi Bergüzar Korel, sosyal medyayı sık kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Eşi Halit Ergenç ve 3 çocuğuyla özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Bergüzar Korel, bu kez kahvaltı tabağıyla gündem oldu. 1 yılda 25 kilo veren Bergüzar Korel'in tabağındakileri görenler gözlerine inanamadı.

3 çocuk annesi Bergüzar Korel’in kahvaltıda yedikleri olay oldu! Bununla kim doyar? | 1 yılda 25 kilo vermişti... 2

Daha önce yaptırdığı imaj değişikliğiyle yakın arkadaşı Esra Erol'a benzetilen Bergüzar Korel, bir değişikliğe daha gitti.

3 çocuk annesi Bergüzar Korel’in kahvaltıda yedikleri olay oldu! Bununla kim doyar? | 1 yılda 25 kilo vermişti... 3

Korel'İn son hali de takipçilerinden tam not alırken Instagram hesabından paylaştığı mayolu fotoğraflarında fit hali gözlerden kaçmadı.

SON DAKİKA