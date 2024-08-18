3 çocuk annesi Bergüzar Korel'in kahvaltıda yedikleri olay oldu! "Bununla kim doyar?" | 1 yılda 25 kilo vermişti...

Geçtiğimiz hafta radikal bir kararla saçlarını boyatan 3 çocuk annesi Bergüzar Korel, sosyal medyayı sık kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Eşi Halit Ergenç ve 3 çocuğuyla özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Bergüzar Korel, bu kez kahvaltı tabağıyla gündem oldu. 1 yılda 25 kilo veren Bergüzar Korel'in tabağındakileri görenler gözlerine inanamadı.
Geçtiğimiz hafta radikal bir kararla saçlarını boyatan 3 çocuk annesi Bergüzar Korel, sosyal medyayı sık kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Eşi Halit Ergenç ve 3 çocuğuyla özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Bergüzar Korel, bu kez kahvaltı tabağıyla gündem oldu. 1 yılda 25 kilo veren Bergüzar Korel'in tabağındakileri görenler gözlerine inanamadı.
Daha önce yaptırdığı imaj değişikliğiyle yakın arkadaşı Esra Erol'a benzetilen Bergüzar Korel, bir değişikliğe daha gitti.
Korel'İn son hali de takipçilerinden tam not alırken Instagram hesabından paylaştığı mayolu fotoğraflarında fit hali gözlerden kaçmadı.