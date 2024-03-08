SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

3 çocuk annesi Bergüzar Korel’in 2 numarasına bakın! Doğum günü pastasını kendi yaptı! Halit Ergenç’in biricik oğlu 4 yaşında...

Halit Ergenç ile 2009 yılında dünyaevine giren ve üç evladı olan Bergüzar Korel'in ortancası Han yarın 4 yaşına basıyor. Hazırlıklara şimdiden başlayan Bergüzar Korel ise oğlunun doğum günü pastasını kendi elleriyle yaptı. Korel, yaş pastayı sosyal medyada yayınlamayı da ihmal etmedi. Ünlü oyuncunun paylaşımı beğeni toplarken Korel'in çocukları da merak edildi. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Mart 2024, 13:10 Güncelleme 08 Mart 2024, 13:21
3 çocuk annesi Bergüzar Korel’in 2 numarasına bakın! Doğum günü pastasını kendi yaptı! Halit Ergenç’in biricik oğlu 4 yaşında... 1

Halit Ergenç ile 2009 yılında dünyaevine giren Bergüzar Korel'in bu evlilikten Ali, Han ve Leyla adında üç evladı oldu.

3 çocuk annesi Bergüzar Korel’in 2 numarasına bakın! Doğum günü pastasını kendi yaptı! Halit Ergenç’in biricik oğlu 4 yaşında... 2

Ünlü çiftin ortanca çocukları Han Ergenç yarın 4 yaşına basıyor. Hazırlıklara şimdiden başlayan Bergüzar Korel ise oğlunun doğum günü pastasını kendi elleriyle yaptı. Korel, yaş pastayı sosyal medyada yayınlamayı da ihmal etmedi.

3 çocuk annesi Bergüzar Korel’in 2 numarasına bakın! Doğum günü pastasını kendi yaptı! Halit Ergenç’in biricik oğlu 4 yaşında... 3

Pastanın süslemesinin Han ve Leyla'ya ait olduğunu belirten Korel, şu ifadeleri kullandı: "Yarın Han'ımızın doğum günü. Okula götürmesi için glütensiz, vegan, alerji dostu pasta yaptım. Bayağı lezzetli oldu. Bakalım yavrular beğenecek mi? Süslemeyi Han ve Leyla yaptı"

SON DAKİKA