3 çocuk annesi Bergüzar Korel’den yatak odasında “Çok iyiyim” pozu! Halit Ergenç’in 15 yıllık eşi en doğal haliyle...

Binbir Gece dizisinde birlikte başrolü üstlendiği Halit Ergenç ile 15 yıl önce nikah masasına oturan Bergüzar Korel'in bu evlilikten üç evladı oldu. Yılın belli bir kısmını ailesiyle Londra'da geçiren Korel, aktif olarak kullandığı sosyal medya paylaşımlarında günlük yaşamına dair detaylara sık sık yer verdi. Ünlü oyuncu şimdi ise yatak odasından bir paylaşımda bulunarak tüm dikkatleri üzerine topladı. En doğal halini takipçileriyle paylaşan Korel'den "Çok iyiyim" mesajı geldi. İşte o paylaşım...