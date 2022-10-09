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Haberler Magazin 3 çocuk annesi Bergüzar Korel’den karnı burnunda poz! Halit Ergenç’in biricik eşine bakın! Sosyal medyada yorum yağdı “İnanamıyorum...”

3 çocuk annesi Bergüzar Korel’den karnı burnunda poz! Halit Ergenç’in biricik eşine bakın! Sosyal medyada yorum yağdı “İnanamıyorum...”

Kariyerindeki sıçrayışı Binbir Gece'deki Şehrazat Evliyaoğlu rolüyle yakalayan Bergüzar Korel, rol arkadaşı Halit Ergenç ile 2009 yılının Ağustos ayında dünyaevine girdi. 2010'da oğulları Ali'yi kucaklarına alan çift, 2020 yılının Mart ayında ise ikinci bebeklere Han'a kavuştu. 2021'in son aylarında da kızı Leyla'yı dünyaya getiren Korel, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Karnı burnunda pozunu yayınlayan ünlü oyuncu, "İnanamıyorum" deyip paylaşımının altına düştüğü notla dikkat çekti. İşte Bergüzar Korel'in o paylaşımı...

09.10.2022 21:04 - Son Güncelleme: 09.10.2022 21:04
3 çocuk annesi Bergüzar Korel’den karnı burnunda poz! Halit Ergenç’in biricik eşine bakın! Sosyal medyada yorum yağdı “İnanamıyorum...”

Binbir Gece dizisinde başrolü paylaşan Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, 2009 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.

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3 çocuk annesi Bergüzar Korel’den karnı burnunda poz! Halit Ergenç’in biricik eşine bakın! Sosyal medyada yorum yağdı “İnanamıyorum...”

Ünlü çift, 2010 yılının Şubat ayında Ali ismini verdikleri oğullarını kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

3 çocuk annesi Bergüzar Korel’den karnı burnunda poz! Halit Ergenç’in biricik eşine bakın! Sosyal medyada yorum yağdı “İnanamıyorum...”

Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikili, 2020'de de ikinci oğulları Han'a kavuştu.

3 çocuk annesi Bergüzar Korel’den karnı burnunda poz! Halit Ergenç’in biricik eşine bakın! Sosyal medyada yorum yağdı “İnanamıyorum...”

Üç çocuk sahibi olan çift, geçen sene Kasım ayında ise kızları Leyla'yı kucaklarına aldı.

3 çocuk annesi Bergüzar Korel’den karnı burnunda poz! Halit Ergenç’in biricik eşine bakın! Sosyal medyada yorum yağdı “İnanamıyorum...”

Sosyal medyayı aktif kullanan Bergüzar Korel, hamilelik sürecinde yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem oldu.

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