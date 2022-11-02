3 çocuk annesi Bergüzar Korel’den cesur paylaşım! Halit Ergenç’in imaj yenileyen biricik eşi ortalığı salladı! Kim der 40 yaşında...
Binbir Gece, Kurtlar Vadisi Irak, Karadayı gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Bergüzar Korel, 2009'da meslektaşı Halit Ergenç ile nikah masaına oturdu ve bu evlilikten üç çocuk dünyaya getirdi. Ali, Han ve Leyla adında üç evladı olan Korel, ailesi ile yaptığı paylaşımlarla da sık sık adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, bu kez en cesur halini yayınlayarak gündem oldu. Geçen günlerde imaj tazeleyen oyuncu, en doğal halini paylaşırken paylaşımına düştüğü notla dikkat çekti. İşte Bergüzar Korel'in o paylaşımı...
02.11.2022 20:03 - Son Güncelleme: 02.11.2022 20:06
Tanju Korel ile Hülya Darcan çiftinin kızı olarak dünyaya gelen Bergüzar Korel, kolejden mezun olmasının ardından Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü tamamladı.
Ancak kariyerindeki asıl sıçrayışı başrolünü Halit Ergenç ile üstlendiği Binbir Gece'deki Şehrazat Evliyaoğlu rolüyle yaşadı.