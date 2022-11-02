Vav TV İzle
Haberler Magazin 3 çocuk annesi Bergüzar Korel’den cesur paylaşım! Halit Ergenç’in imaj yenileyen biricik eşi ortalığı salladı! Kim der 40 yaşında...

3 çocuk annesi Bergüzar Korel’den cesur paylaşım! Halit Ergenç’in imaj yenileyen biricik eşi ortalığı salladı! Kim der 40 yaşında...

Binbir Gece, Kurtlar Vadisi Irak, Karadayı gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Bergüzar Korel, 2009'da meslektaşı Halit Ergenç ile nikah masaına oturdu ve bu evlilikten üç çocuk dünyaya getirdi. Ali, Han ve Leyla adında üç evladı olan Korel, ailesi ile yaptığı paylaşımlarla da sık sık adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, bu kez en cesur halini yayınlayarak gündem oldu. Geçen günlerde imaj tazeleyen oyuncu, en doğal halini paylaşırken paylaşımına düştüğü notla dikkat çekti. İşte Bergüzar Korel'in o paylaşımı...

02.11.2022 20:03 - Son Güncelleme: 02.11.2022 20:06
3 çocuk annesi Bergüzar Korel’den cesur paylaşım! Halit Ergenç’in imaj yenileyen biricik eşi ortalığı salladı! Kim der 40 yaşında...

Tanju Korel ile Hülya Darcan çiftinin kızı olarak dünyaya gelen Bergüzar Korel, kolejden mezun olmasının ardından Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü tamamladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
3 çocuk annesi Bergüzar Korel’den cesur paylaşım! Halit Ergenç’in imaj yenileyen biricik eşi ortalığı salladı! Kim der 40 yaşında...

Okul hayatı boyunca birçok oyun ve kısa filmde yer alan Korel, ilk dizi deneyimini 1998 yapımı olan Kırık Hayatlar'da yaşadı.

3 çocuk annesi Bergüzar Korel’den cesur paylaşım! Halit Ergenç’in imaj yenileyen biricik eşi ortalığı salladı! Kim der 40 yaşında...

Ardından 2005 yapımı Kurtlar Vadisi: Irak filminde Leyla karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkan Korel, babasının rahatsızlığından dolayı ilk başlarda rolü reddetti.

3 çocuk annesi Bergüzar Korel’den cesur paylaşım! Halit Ergenç’in imaj yenileyen biricik eşi ortalığı salladı! Kim der 40 yaşında...

Annesinin "Baban bu görüşmeye gitmeni isterdi" sözüyle ikna olan ünlü oyuncu, bu filmle büyük bir başarı elde etti.

3 çocuk annesi Bergüzar Korel’den cesur paylaşım! Halit Ergenç’in imaj yenileyen biricik eşi ortalığı salladı! Kim der 40 yaşında...

Ancak kariyerindeki asıl sıçrayışı başrolünü Halit Ergenç ile üstlendiği Binbir Gece'deki Şehrazat Evliyaoğlu rolüyle yaşadı.

SON DAKİKA