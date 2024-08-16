3 çocuk annesi Bergüzar Korel’den cesur paylaşım! Halit Ergenç’in eşi dekolteli beyaz mayosuyla şov yaptı: “Mankenleri aratmıyor”

Meslektaşı Halit Ergenç ile sürdürdüğü mutlu evlilikten Ali, Han ve Leyla adlarında üç evladı olan Bergüzar Korel, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla ortalığı salladı. Dekolteli beyaz mayosuyla kamera karşısına geçen Korel için "Mankenleri aratmıyor", "Kim der 3 çocuk annesi" yorumları yapıldı. Cesaretini konuşturarak sıfır makyaj kamera karşısın geçen oyuncunun doğal hali de takipçilerinin beğenisini topladı. İşte Bergüzar Korel'in o paylaşımı...
Meslektaşı Halit Ergenç ile 2009 yılının Ağustos ayında dünyaevine giren ünlü oyuncu Bergüzar Korel, 2010'da oğlu Ali'yi kucağına alarak ilk kez annelik heyecanını yaşadı.
2020 yılının Mart ayında Han'ı, 2021'de ise kızı Leyla'ya kavuşan oyuncu, hamilelik sürecinde ve sonrasında yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem oldu.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Korel, bu kez tatil paylaşımıyla adından söz ettirdi.