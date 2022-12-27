3 çocuk annesi Bergüzar Korel’den bornozlu poz! Halit Ergenç’in biricik eşi en cesur haliyle ortalığı salladı! Cesaretini konuşturdu...
Binbir Gece dizisinde başrolü üstlendiği Halit Ergenç ile 2009'da dünyaevine giren ve bu evlilikten üç evlat sahibi olan ünlü oyuncu Bergüzar Korel, hem kariyeri hem de özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. Son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan oyuncu, özellikle ailesi ile yayınladığı pozlarla çok konuşuldu. Sosyal medyayı aktif kullanan Korel, bu kez bambaşka bir paylaşımla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, bornozuyla verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Cesaretini konuşturarak en doğal haliyle objektif karşısına geçen Korel'in paylaşımı, sosyal medyayı adeta salladı. İşte Bergüzar Korel'in o paylaşımı...
27.12.2022 20:28 - Son Güncelleme: 27.12.2022 20:28
İlk oyunculuk deneyimini 1998 yapımı olan Kırık Hayatlar'da yaşayan Bergüzar Korel, 2005 yapımı Kurtlar Vadisi: Irak filminde canlandırdığı Leyla karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.
Ardından Bitmeyen Şarkı, Aşk Geliyorum Demez, Bir Aşk İki Hayat gibi yapımlarda rol alan Korel, Binbir Gece dizisinde başrolü üstlendiği Halit Ergenç'le 2009 yılında evlendi.