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Haberler Magazin 3 çocuk annesi Bergüzar Korel’den bikinili poz! “Sanırım tatile geldim” Halit Ergenç’in 40 yaşındaki eşi en cesur haliyle...

3 çocuk annesi Bergüzar Korel’den bikinili poz! “Sanırım tatile geldim” Halit Ergenç’in 40 yaşındaki eşi en cesur haliyle...

Binbir Gece setinde aşk yaşamaya başladığı Halit Ergenç ile 2009 yılının Ağustos ayında dünyaevine giren ünlü oyuncu Bergüzar Korel'in bu evlilikten; Ali, Han ve Leyla adlarında üç evladı oldu. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu, çocuklarıyla yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi. Çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Korel, bu kez bambaşka bir pozla takipçilerinin karşısına çıktı. Bikinili pozunu yayınlayan Korel, en cesur haliyle sosyal medyaya damga vurdu. İşte Bergüzar Korel'in o paylaşımı...

takvim.com.tr
13.07.2023 11:24 - Son Güncelleme: 13.07.2023 12:04
3 çocuk annesi Bergüzar Korel’den bikinili poz! “Sanırım tatile geldim” Halit Ergenç’in 40 yaşındaki eşi en cesur haliyle...

Meslektaşı Halit Ergenç ile 2009 yılının Ağustos ayında dünyaevine giren ünlü oyuncu Bergüzar Korel, 2010'da oğlu Ali'yi kucağına alarak ilk kez annelik heyecanını yaşadı.

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3 çocuk annesi Bergüzar Korel’den bikinili poz! “Sanırım tatile geldim” Halit Ergenç’in 40 yaşındaki eşi en cesur haliyle...

2020 yılının Mart ayında Han'ı, 2021'de ise kızı Leyla'ya kavuşan oyuncu, çocuklarıyla yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi.

3 çocuk annesi Bergüzar Korel’den bikinili poz! “Sanırım tatile geldim” Halit Ergenç’in 40 yaşındaki eşi en cesur haliyle...

Çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Korel, bu kez bambaşka bir pozla takipçilerinin karşısına çıktı.

3 çocuk annesi Bergüzar Korel’den bikinili poz! “Sanırım tatile geldim” Halit Ergenç’in 40 yaşındaki eşi en cesur haliyle...

Uzun bir aranın ardından setlere dönen oyuncu, paylaşımının altına "Toplantılardan fırsat olursa sanırım tatile geldim" notunu ekledi.

3 çocuk annesi Bergüzar Korel’den bikinili poz! “Sanırım tatile geldim” Halit Ergenç’in 40 yaşındaki eşi en cesur haliyle...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından ilgi gören paylaşım, kısa sürede gündem oldu.

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