3 çocuk annesi Bergüzar Korel’den baba-kız paylaşımı! Eşi Halit Ergenç ile kızı Leyla’yı paylaştı! Gören inanamadı: Ne kadar büyümüş...

Meslektaşı Halit Ergenç ile yaptığı evlilikten Ali, Han ve Leyla adlarında üç evladı olan Bergüzar Korel, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Babalar Günü'ne özel bir paylaşımda bulunan Korel, eşi ve kızının sarılarak verdikleri bir pozunu paylaştı. Paylaşım kısa sürede gündem olurken Leyla'yı gören sosyal medya kullanıcıları "Ne kadar büyümüş" diyerek şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Bergüzar Korel'in gözünden sakındığı biricik kızı...