3 çocuk annesi Bergüzar Korel minik Leyla'yı paylaştı! Halit Ergenç'le 15 yıl aynı yastığa baş koydular! "Ortanca çocuk nerede..."

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, meslektaşı Halit Ergenç ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen üç çocuğuyla ilgili sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. 2009 yılının Ağustos ayında dünyaevine giren Korel ve Ergenç çiftinin 2010 yılında Ali, 2020 yılında Han, ve 2021 yılında Leyla adını verdikleri üç evlatları bulunuyor.
2009 yılının Ağustos ayında Halit Ergenç ile dünyaevine giren Bergüzar Korel, 2010 yılında Ali adında ilk çocuğunu kucağına alarak annelik heyecanını yaşadı. 2020 yılının Mart ayında ikinci çocuğu Han'ı, 2021 yılında ise kızı Leyla'yı dünyaya getiren Korel, hamilelik sürecinde ve sonrasında yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geldi.
Bergüzar Korel Halit Ergenç çifti İngiltere'de evlerini 3 çocuğuna göre düzenledi ve Türkiye'den yanlarında bir de dadı götürdü. İstanbul'daki evini kapatmayan çift, projelerinin olmadığı dönemde Londra'da yaşayacak.
Instagram hesabını oldukça aktif kullanan Bergüzar Korel günlük yaşantısından, evinden sık sık paylaşımlarda bulunuyor.