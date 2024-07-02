3 çocuk annesi Bergüzar Korel minik Leyla'yı paylaştı! Halit Ergenç'le 15 yıl aynı yastığa baş koydular! "Ortanca çocuk nerede..."

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, meslektaşı Halit Ergenç ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen üç çocuğuyla ilgili sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. 2009 yılının Ağustos ayında dünyaevine giren Korel ve Ergenç çiftinin 2010 yılında Ali, 2020 yılında Han, ve 2021 yılında Leyla adını verdikleri üç evlatları bulunuyor.