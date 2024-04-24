3 çocuk annesi Bergüzar Korel havlusuyla uzanıp en cesur haliyle paylaştı! Halit Ergenç’in biricik eşi sosyal medyayı fena salladı!

Meslektaşı Halit Ergenç ile mutlu bir evlilik sürdüren üç çocuk annesi Bergüzar Korel, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Sosyal medyayı aktif kullanan Korel, havlusuyla uzanıp en doğal haliyle kamera karşısına geçti. Yakın çekim paylaşımda bulunan oyuncu, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. İşte Bergüzar Korel'in o paylaşımı...