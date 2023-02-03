3 çocuk annesi Bergüzar Korel “Görmeniz lazım” deyip paylaştı! Halit Ergenç’in her gördüğüne baba diyen minik kızı tarzıyla ilgi odağı oldu
Binbir Gece dizisinde başrolü paylaştığı Halit Ergenç ile 2009'da nikah masasına oturan Bergüzar Korel, 2010'nun Şubat ayında Ali'yi dünyaya getirerek ilk kez annelik duygusunu tattı. 2020'de Han'a 2021'de ise Leyla'ya kavuşan üç çocuk annesi Korel, ailesi ile yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşuldu. O paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Korel, ilk olarak minik kızı Leyla'nın ilginç tarzını yayınladı. Ünlü oyuncu, daha sonra ise Leyla ile arasında geçen keyifli sohbeti "Görmeniz lazım" deyip paylaştı. Minik Leyle hem tarzı hem de annesiyle yaptığı muhabbetle kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte Halit Ergenç ile Bergüzar Korel'in minik kızları...
03.02.2023 22:27 - Son Güncelleme: 03.02.2023 23:00
3 çocuk annesi Bergüzar Korel “Görmeniz lazım” deyip paylaştı! Halit Ergenç’in gördüğüne baba diyen minik kızı tarzıyla ilgi odağı oldu
İlk kez 1998 yapımı olan Kırık Hayatlar'da kamera karşısına geçen Bergüzar Korel, Leyla karakterini canlandırdığı Kurtlar Vadisi: Irak filmiyle adını geniş kitlelere duyurdu.
3 çocuk annesi Bergüzar Korel “Görmeniz lazım” deyip paylaştı! Halit Ergenç’in gördüğüne baba diyen minik kızı tarzıyla ilgi odağı oldu
Bitmeyen Şarkı Feraye, Karadayı, Vatanım Sensin gibi yapımlarda rol alan Korel, 2009 yılında Binbir Gece dizisinde başrolü paylaştığı Halit Ergenç ile dünyaevine girdi.
3 çocuk annesi Bergüzar Korel “Görmeniz lazım” deyip paylaştı! Halit Ergenç’in gördüğüne baba diyen minik kızı tarzıyla ilgi odağı oldu
Halit Ergenç ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu, 2010'nun Şubat ayında Ali'yi dünyaya getirerek ilk kez annelik duygusunu tattı.
3 çocuk annesi Bergüzar Korel “Görmeniz lazım” deyip paylaştı! Halit Ergenç’in gördüğüne baba diyen minik kızı tarzıyla ilgi odağı oldu