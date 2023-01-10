3 çocuk annesi Bergüzar Korel en cesur haliyle ortalığı salladı! Halit Ergenç’in biricik eşi önce ev halini sonra kızı Leyla’yı paylaştı...
Halit Ergenç ile 2009'da nikah masasına oturan ve bu evlilikten; Ali, Han, Leyla adlarında üç evladı olan Bergüzar Korel, kariyeri ve özel hayatının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, çok konuşulan Instagram pozlarına yenilerini ekledi. Ünlü oyuncu ilk olarak cesaretini konuşturarak sıfır makyaj ev halini yayınladı. Daha sonra ise Leyla ile bir paylaşımda bulunan Korel, kısa sürede gündem oldu. Öte yandan ünlü oyuncunun zevkle döşenmiş evi de dikkat çekti. İşte Bergüzar Korel'in o paylaşımları...
10.01.2023 01:46 - Son Güncelleme: 10.01.2023 01:46
Halit Ergenç ile 2009 yılının Ağustos ayında dünyaevine giren Bergüzar Korel, 2010'da oğlu Ali'yi kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı.
Cesaretini konuşturarak en doğal halini yayınlayan Bergüzar Korel'in paylaşımı kısa sürede gündem oldu.