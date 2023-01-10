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Haberler Magazin 3 çocuk annesi Bergüzar Korel en cesur haliyle ortalığı salladı! Halit Ergenç’in biricik eşi önce ev halini sonra kızı Leyla’yı paylaştı...

3 çocuk annesi Bergüzar Korel en cesur haliyle ortalığı salladı! Halit Ergenç’in biricik eşi önce ev halini sonra kızı Leyla’yı paylaştı...

Halit Ergenç ile 2009'da nikah masasına oturan ve bu evlilikten; Ali, Han, Leyla adlarında üç evladı olan Bergüzar Korel, kariyeri ve özel hayatının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, çok konuşulan Instagram pozlarına yenilerini ekledi. Ünlü oyuncu ilk olarak cesaretini konuşturarak sıfır makyaj ev halini yayınladı. Daha sonra ise Leyla ile bir paylaşımda bulunan Korel, kısa sürede gündem oldu. Öte yandan ünlü oyuncunun zevkle döşenmiş evi de dikkat çekti. İşte Bergüzar Korel'in o paylaşımları...

takvim.com.tr
10.01.2023 01:46 - Son Güncelleme: 10.01.2023 01:46
3 çocuk annesi Bergüzar Korel en cesur haliyle ortalığı salladı! Halit Ergenç’in biricik eşi önce ev halini sonra kızı Leyla’yı paylaştı...

Halit Ergenç ile 2009 yılının Ağustos ayında dünyaevine giren Bergüzar Korel, 2010'da oğlu Ali'yi kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı.

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3 çocuk annesi Bergüzar Korel en cesur haliyle ortalığı salladı! Halit Ergenç’in biricik eşi önce ev halini sonra kızı Leyla’yı paylaştı...

2020 yılının Mart ayında Han'a kavuşan Koral, 2021 Kasım'da ise kızı Leyla'yı dünyaya getirerek üçüncü kez anne oldu.

3 çocuk annesi Bergüzar Korel en cesur haliyle ortalığı salladı! Halit Ergenç’in biricik eşi önce ev halini sonra kızı Leyla’yı paylaştı...

Hem hamilelik hem de doğum sonrası yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Korel, sosyal medyada yayınladığı son pozlarla yine dikkat çekti.

3 çocuk annesi Bergüzar Korel en cesur haliyle ortalığı salladı! Halit Ergenç’in biricik eşi önce ev halini sonra kızı Leyla’yı paylaştı...

Art arda paylaşımlar yapan ünlü oyuncu ilk olarak ev halini yayınladı.

3 çocuk annesi Bergüzar Korel en cesur haliyle ortalığı salladı! Halit Ergenç’in biricik eşi önce ev halini sonra kızı Leyla’yı paylaştı...

Cesaretini konuşturarak en doğal halini yayınlayan Bergüzar Korel'in paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

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