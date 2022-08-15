3 çocuk annesi Bergüzar Korel ‘çiçeğim’ dediği Leyla’yı paylaştı! Halit Ergenç’in eşi ve kızına bakın sosyal medyayı salladılar...
Binbir Gece, Karadayı, Vatanım Sensin gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Bergüzar Korel, meslektaşı Halit Ergenç ile 2009 yılının Ağustos ayında dünyaevine girdi. 2010 yılının çiftin ilk çocukları Ali dünyaya geldi. 2020 yılının Mart ayında Han adında bir oğulları daha olan ünlü çift, geçen Kasım'da kızları Leyla'ya kavuştu. Çocuklarını kameralardan uzak büyüten ikiliden Bergüzar Korel, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncu, minik kızı Leyla ile birlikte vakit geçirdiği anlara ait bir kareyi takipçilerinin beğenisine sundu. Korel'in kullandığı ifadeler dikkat çekerken Halit Ergenç'in biricik eşi ve kızı sosyal medyayı salladı. İşte Bergüzar Korel'in o paylaşımı...
1998 yapımı olan Kırık Hayatlar'da ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Bergüzar Korel, ardından 2005 yapımı Kurtlar Vadisi: Irak filminde Leyla karakteriyle izleyicilerin karşısına çıktı.
Kurtlar Vadisi Irak'ta yakaladığı başarının ardından yine aynı yıl çekilen Zeytin Dalı dizisinde İklim karakterini canlandıran Korel, kariyerindeki asıl sıçrayışı Binbir Gece'deki Şehrazat Evliyaoğlu rolüyle yaptı.
Korel, meslektaşı Halit Ergenç ile 2009 yılının Ağustos ayında dünyaevine girdi. 2010 yılının çiftin ilk çocukları Ali dünyaya geldi.
2020 yılının Mart ayında Han adında bir oğulları daha olan ünlü çift, geçen Kasım'da kızları Leyla'ya kavuştu.
Çocuklarını kameralardan uzak büyüten ikiliden Bergüzar Korel, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.