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Haberler Magazin 3 çocuk annesi Bergüzar Korel ‘çiçeğim’ dediği Leyla’yı paylaştı! Halit Ergenç’in eşi ve kızına bakın sosyal medyayı salladılar...

3 çocuk annesi Bergüzar Korel ‘çiçeğim’ dediği Leyla’yı paylaştı! Halit Ergenç’in eşi ve kızına bakın sosyal medyayı salladılar...

Binbir Gece, Karadayı, Vatanım Sensin gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Bergüzar Korel, meslektaşı Halit Ergenç ile 2009 yılının Ağustos ayında dünyaevine girdi. 2010 yılının çiftin ilk çocukları Ali dünyaya geldi. 2020 yılının Mart ayında Han adında bir oğulları daha olan ünlü çift, geçen Kasım'da kızları Leyla'ya kavuştu. Çocuklarını kameralardan uzak büyüten ikiliden Bergüzar Korel, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncu, minik kızı Leyla ile birlikte vakit geçirdiği anlara ait bir kareyi takipçilerinin beğenisine sundu. Korel'in kullandığı ifadeler dikkat çekerken Halit Ergenç'in biricik eşi ve kızı sosyal medyayı salladı. İşte Bergüzar Korel'in o paylaşımı...

15.08.2022 18:28 - Son Güncelleme: 15.08.2022 18:28
3 çocuk annesi Bergüzar Korel ‘çiçeğim’ dediği Leyla’yı paylaştı! Halit Ergenç’in eşi ve kızına bakın sosyal medyayı salladılar...

1998 yapımı olan Kırık Hayatlar'da ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Bergüzar Korel, ardından 2005 yapımı Kurtlar Vadisi: Irak filminde Leyla karakteriyle izleyicilerin karşısına çıktı.

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3 çocuk annesi Bergüzar Korel ‘çiçeğim’ dediği Leyla’yı paylaştı! Halit Ergenç’in eşi ve kızına bakın sosyal medyayı salladılar...

Kurtlar Vadisi Irak'ta yakaladığı başarının ardından yine aynı yıl çekilen Zeytin Dalı dizisinde İklim karakterini canlandıran Korel, kariyerindeki asıl sıçrayışı Binbir Gece'deki Şehrazat Evliyaoğlu rolüyle yaptı.

3 çocuk annesi Bergüzar Korel ‘çiçeğim’ dediği Leyla’yı paylaştı! Halit Ergenç’in eşi ve kızına bakın sosyal medyayı salladılar...

Bitmeyen Şarkı, Vatanım Sensin, Aşk Geliyorum Demez gibi yapımlarda da rol alan oyuncu, kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çekti.

3 çocuk annesi Bergüzar Korel ‘çiçeğim’ dediği Leyla’yı paylaştı! Halit Ergenç’in eşi ve kızına bakın sosyal medyayı salladılar...

Korel, meslektaşı Halit Ergenç ile 2009 yılının Ağustos ayında dünyaevine girdi. 2010 yılının çiftin ilk çocukları Ali dünyaya geldi.

3 çocuk annesi Bergüzar Korel ‘çiçeğim’ dediği Leyla’yı paylaştı! Halit Ergenç’in eşi ve kızına bakın sosyal medyayı salladılar...

2020 yılının Mart ayında Han adında bir oğulları daha olan ünlü çift, geçen Kasım'da kızları Leyla'ya kavuştu.

Çocuklarını kameralardan uzak büyüten ikiliden Bergüzar Korel, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

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