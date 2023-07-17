3. çocuğuna hamile olan Wilma Elles’ten karnı burnunda bikinili poz! “Hamile olmayı çok seviyorum” Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin Caroline’ydi...

Eşi ve çocuklarıyla objektif karşısına geçen ünlü isim, şu ifadeleri kullanmıştı: "Herkese iyi bayramlar! Her zaman, ama özellikle bayramlarda ailenin önemi ön plana çıkıyor... Güçlü bir aile hayatın bütün zorlukları aşmanızı sağlıyor ve sevinci kat kat katlıyor... Ailemizi inşallah büyüteceğimiz, Milat & Melodi' ye kardeş beklediğimiz için, bu mucizeyi yaşadığımız için çok müteşekkiriz, çok seviniyoruz... Melodi & Milat & Mehmet Şah & ben çok heyecanlıyız. Büyük bir aşkla bekliyoruz seni"