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Haberler Magazin 3. çocuğuna hamile olan Wilma Elles’ten karnı burnunda bikinili poz! “Hamile olmayı çok seviyorum” Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin Caroline’ydi...

3. çocuğuna hamile olan Wilma Elles’ten karnı burnunda bikinili poz! “Hamile olmayı çok seviyorum” Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin Caroline’ydi...

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde canlandırdığı 'Caroline' karakteriyle ünlenen Wilma Elles, geçen günlerde üçüncü bebeğine hamile olduğunu duyurmuştu. İki çocuk annesi Elles, son olarak karnı burnunda tatil pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Bikinisi ile iskelede poz veren Elles, "Hamile olmayı çok seviyorum" ifadelerini kullandı. İşte o paylaşım...

takvim.com.tr
17.07.2023 09:53 - Son Güncelleme: 17.07.2023 09:53
3. çocuğuna hamile olan Wilma Elles’ten karnı burnunda bikinili poz! “Hamile olmayı çok seviyorum” Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin Caroline’ydi...

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde canlandırdığı 'Caroline' karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Wilma Elles, kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirmişti.

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3. çocuğuna hamile olan Wilma Elles’ten karnı burnunda bikinili poz! “Hamile olmayı çok seviyorum” Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin Caroline’ydi...

Ünlü oyuncu, 2014 yılında nikah masasına oturduğu Arif Kerem Göğüş ile 2019 yılında boşanmıştı. Bu evlilikten dünyaya gelen ikizleri Milat ve Melodi'nin velayeti ise anneye verilmişti.

3. çocuğuna hamile olan Wilma Elles’ten karnı burnunda bikinili poz! “Hamile olmayı çok seviyorum” Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin Caroline’ydi...

Elles, geçtiğimiz Aralık ayında Avukat Mehmet Şah Çelik ile dünyaevine girmişti. 16 Aralık 2022'de hayatını birleştiren çiftin İzmir'de gerçekleşen 20 kişilik nikah törenine, Elles'in çocukları da katılmıştı.

3. çocuğuna hamile olan Wilma Elles’ten karnı burnunda bikinili poz! “Hamile olmayı çok seviyorum” Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin Caroline’ydi...

2 çocuk annesi Elles, geçen günlerde ise müjdeli haberi duyurmuştu. Elles, 1.5 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından bebek beklediğini açıklamıştı.

3. çocuğuna hamile olan Wilma Elles’ten karnı burnunda bikinili poz! “Hamile olmayı çok seviyorum” Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin Caroline’ydi...

Eşi ve çocuklarıyla objektif karşısına geçen ünlü isim, şu ifadeleri kullanmıştı: "Herkese iyi bayramlar! Her zaman, ama özellikle bayramlarda ailenin önemi ön plana çıkıyor... Güçlü bir aile hayatın bütün zorlukları aşmanızı sağlıyor ve sevinci kat kat katlıyor... Ailemizi inşallah büyüteceğimiz, Milat & Melodi' ye kardeş beklediğimiz için, bu mucizeyi yaşadığımız için çok müteşekkiriz, çok seviniyoruz... Melodi & Milat & Mehmet Şah & ben çok heyecanlıyız. Büyük bir aşkla bekliyoruz seni"

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