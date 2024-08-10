3 ayrı kadından 9 çocuğu olan İzzet Yıldızhan’dan düğün müjdesi! 23 yıllık eşi Ajda Hollywood yıldızlarına benzetilmişti...

Üç ayrı kadından 9 evladı olan İzzet Yıldızhan, kariyerinin yanı sıra çocuklarıyla yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi. Geçen akşam Kıbrıs'ta konser veren ünlü şarkıcı, şimdi ise açıklamalarıyla gündem oldu. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yıldızhan, ailesiyle ilgili itiraflarda bulunarak evlilik tavsiyesi verdi. "İzmir'de oğlumun düğününü yapacağız" diyerek müjdeli haberi de duyuran şarkıcının 23 yıllık eşini görenler ise hayran kaldı. İşte haberin detayları ve İzzet Yıldızhan'ın Hollywood yıldızlarına benzetilen eşi...