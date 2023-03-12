3 aylık hamile olan Nazlı Kayı Sabancı son halini paylaştı! Hacı Sabancı’nın eşine ilk yorum Seda Sayan’dan! Belirginleşen karnı...
Nazlı Kayı Sabancı, uzun bir süredir aşk yaşadığı Hacı Sabancı ile Ekim 2021'de Arzu-Ömer Sabancı'nın yalısında nikâh masasına oturdu. Haziran 2022'de de Çırağan Sarayı'nda düzenlenen görkemli bir düğün töreniyle evlenen çiftten geçen haftalarda müjdeli haber geldi. Sabancı çiftin bebek bekledikleri ortaya çıktı. Şimdilerde 3 aylık hamile olan Nazlı Sabancı, son halini sosyal medyada yayınladı. Sosyetik ismin son hali dikkat çekerken ilk yorum Seda Sayan'dan geldi. İşte Nazlı Kayı Sabancı'nın son hali...
12.03.2023 19:28 - Son Güncelleme: 12.03.2023 19:28
Aralık 2020'de evlilik yolunda ilk adımı atan Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı, 3 Eylül 2021 tarihinde Çırağan Sarayı'nda gerçekleşecek düğünlerini Nazlı Kayı'nın üvey babası Kaan Dimili'nin vefatı nedeniyle ertelendi.