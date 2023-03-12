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Haberler Magazin 3 aylık hamile olan Nazlı Kayı Sabancı son halini paylaştı! Hacı Sabancı’nın eşine ilk yorum Seda Sayan’dan! Belirginleşen karnı...

3 aylık hamile olan Nazlı Kayı Sabancı son halini paylaştı! Hacı Sabancı’nın eşine ilk yorum Seda Sayan’dan! Belirginleşen karnı...

Nazlı Kayı Sabancı, uzun bir süredir aşk yaşadığı Hacı Sabancı ile Ekim 2021'de Arzu-Ömer Sabancı'nın yalısında nikâh masasına oturdu. Haziran 2022'de de Çırağan Sarayı'nda düzenlenen görkemli bir düğün töreniyle evlenen çiftten geçen haftalarda müjdeli haber geldi. Sabancı çiftin bebek bekledikleri ortaya çıktı. Şimdilerde 3 aylık hamile olan Nazlı Sabancı, son halini sosyal medyada yayınladı. Sosyetik ismin son hali dikkat çekerken ilk yorum Seda Sayan'dan geldi. İşte Nazlı Kayı Sabancı'nın son hali...

takvim.com.tr
12.03.2023 19:28 - Son Güncelleme: 12.03.2023 19:28
3 aylık hamile olan Nazlı Kayı Sabancı son halini paylaştı! Hacı Sabancı’nın eşine ilk yorum Seda Sayan’dan! Belirginleşen karnı...

Aralık 2020'de evlilik yolunda ilk adımı atan Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı, 3 Eylül 2021 tarihinde Çırağan Sarayı'nda gerçekleşecek düğünlerini Nazlı Kayı'nın üvey babası Kaan Dimili'nin vefatı nedeniyle ertelendi.

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3 aylık hamile olan Nazlı Kayı Sabancı son halini paylaştı! Hacı Sabancı’nın eşine ilk yorum Seda Sayan’dan! Belirginleşen karnı...

Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı, Ekim 2021'de Arzu-Ömer Sabancı'nın yalısında nikâh masasına oturdu.

3 aylık hamile olan Nazlı Kayı Sabancı son halini paylaştı! Hacı Sabancı’nın eşine ilk yorum Seda Sayan’dan! Belirginleşen karnı...

Ünlü çift, Haziran 2022'de de Çırağan Sarayı'nda düzenlenen görkemli bir düğün töreniyle evlendi.

3 aylık hamile olan Nazlı Kayı Sabancı son halini paylaştı! Hacı Sabancı’nın eşine ilk yorum Seda Sayan’dan! Belirginleşen karnı...

Mutlu evliliklerine devam eden ünlü çift, geçtiğimiz haftalarda ise bebek bekledikleri iddialarıyla gündeme geldi.

3 aylık hamile olan Nazlı Kayı Sabancı son halini paylaştı! Hacı Sabancı’nın eşine ilk yorum Seda Sayan’dan! Belirginleşen karnı...

Nazlı Kayı da geçen günlerde konuyla ilgili sessizliğini bozarak müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

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