3 ayda 5 kilo verdiren Gülsüm Ali İlhan diyeti! Gönül Dağı'nın Dilek'i tek metotla cayır cayır kilo vermiş! "Sabah 3 veya 5 gibi..."

Televizyon dünyasının parlayan yıldızlarından Gülsim Ali, dikkat çekici fiziği ve ışıltılı görünümüyle hayranlarını kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Gülsim Ali'ye yöneltilen diyet ve sağlıklı yaşam soruları üzerine, genç oyuncu yaşam tarzından kesitler sunarak, fit kalmanın püf noktalarını paylaştı. İşte zayıflama sırrına dair detaylar haberimizde...
TRT1'in sevilen dizisi "Gönül Dağı"ndan ayrılan Gülsim Ali İlhan, son dönemde sık sık gündeme geliyor. Sosyal medya üzerinden takipçilerinin merak ettiği soruları yanıtlayan İlhan, özellikle bir takipçisinin kilo problemiyle ilgili sorduğu soruya verdiği samimi cevap ile dikkatleri üzerine çekti. İşte detaylar...
Gülsim Ali'nin Kariyer Yolculuğu
Gülsim Ali, TRT1'in sevilen dizisi "Gönül Dağı"nda sergilediği üstün oyunculuk performansıyla tanındı. Ardından "Al Sancak" dizisiyle kariyerine devam eden genç oyuncu, hem yetenekleriyle hem de doğal güzelliğiyle izleyicilerden büyük beğeni topladı. Sosyal medya hesapları aracılığıyla da takipçileriyle etkileşimde bulunan Gülsüm Ali, samimi tavırlarıyla da dikkat çekiyor.
Sosyal Medya Üzerinden Soru-Cevap Etkinliği
Gülsim Ali, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabı üzerinden bir soru-cevap etkinliği düzenledi. Takipçilerinin merak ettiği konuları samimi bir şekilde yanıtlayan Ali, bir takipçisinin "Hiç kilo problemi yaşadığınız oluyor mu? Diyet yapıyor musunuz?" sorusuna içten bir yanıt verdi.