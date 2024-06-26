3 ayda 5 kilo verdiren Gülsüm Ali İlhan diyeti! Gönül Dağı'nın Dilek'i tek metotla cayır cayır kilo vermiş! "Sabah 3 veya 5 gibi..."

1 TRT1'in sevilen dizisi "Gönül Dağı"ndan ayrılan Gülsim Ali İlhan, son dönemde sık sık gündeme geliyor. Sosyal medya üzerinden takipçilerinin merak ettiği soruları yanıtlayan İlhan, özellikle bir takipçisinin kilo problemiyle ilgili sorduğu soruya verdiği samimi cevap ile dikkatleri üzerine çekti. İşte detaylar...

2 Gülsim Ali'nin Kariyer Yolculuğu Gülsim Ali, TRT1'in sevilen dizisi "Gönül Dağı"nda sergilediği üstün oyunculuk performansıyla tanındı. Ardından "Al Sancak" dizisiyle kariyerine devam eden genç oyuncu, hem yetenekleriyle hem de doğal güzelliğiyle izleyicilerden büyük beğeni topladı. Sosyal medya hesapları aracılığıyla da takipçileriyle etkileşimde bulunan Gülsüm Ali, samimi tavırlarıyla da dikkat çekiyor.