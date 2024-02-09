3 ay önce nikah masasına oturmuştu! Öykü Gürman “Şarkı almaya gittim, evlendim” deyip açıkladı! Eşi bakın kim çıktı

Öykü Gürman ile 6 yıldır birlikte olduğu Fatih İçmeli, geçen sene Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de sessiz sedasız dünyaevine girdi. İş yoğunlukları nedeniyle daha önce birkaç kez nikâhlarını ertelemek durumunda kalan Öykü Gürman, "Neden Azerbaycan'da evlendiniz?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti. Öte yandan Öykü Gürman'ın eşi de merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...
Evlilik tarihini sürekli ertelediği konuşulan Öykü Gürman, geçen ekim ayında nişanlısı Fatih İçmeli ile sonunda nikah masasına oturdu. Ünlü çift, geçen sene Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de sessiz sedasız dünyaevine girdi.
Çiçeği burnunda gelin Gürman, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Gürman, evlilikle ilgili soruları yanıtladı.
Ünlü şarkıcı "Evliliğe alıştım. Ama evlenmeden önce daha sık görüşüyorduk. O da yoğun çalışıyor. Koşturmaktan evde buluşuyoruz" dedi.