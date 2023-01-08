3 ay önce evlenen taze gelin Başak Gümülcinelioğlu’ndan bornozlu paylaşım! Havluyu fırlatıp attı gören inanamadı! Yargı’nın Neva’sıydı...

3 ay önce evlenen taze gelin Başak Gümülcinelioğlu’ndan bornozlu paylaşım! Havluyu fırlatıp attı gören inanamadı! Yargı’nın Neva’sıydı...
Yargı dizisinde canlandırdığı Neva karakteriyle hafızalara kazınan Başak Gümülcinelioğlu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. 3 ay önce sessiz sedasız evlenen ünlü oyuncu, bornozuyla kamera karşısına geçti. Yayınladığı videonun sonunda havluyu kaldırıp atan Başak Gümülcinelioğlu'nun saniyeler içindeki değişimi görenleri şaşkına çevirdi. Öte yandan Gümülcinelioğlu'nun çok konuşulan paylaşımına ilk yorum eski rol arkadaşı Sitera Akbaş'tan geldi. İşte Başak Gümülcinelioğlu'nun o paylaşımı...
08.01.2023 19:14 - Son Güncelleme: 08.01.2023 19:14
Yargı dizisinde canlandırdığı Neva karakteriyle hafızalara kazınan Başak Gümülcinelioğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi.
Gümülcinelioğlu'nun "Keşke bu kadar hızlı hazırlanılsa" notunu eklediği paylaşımına ilk yorum da eski rol arkadaşı Sitera Akbaş'tan geldi.