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Haberler Magazin 3 ay önce evlenen taze gelin Başak Gümülcinelioğlu’ndan bornozlu paylaşım! Havluyu fırlatıp attı gören inanamadı! Yargı’nın Neva’sıydı...

3 ay önce evlenen taze gelin Başak Gümülcinelioğlu’ndan bornozlu paylaşım! Havluyu fırlatıp attı gören inanamadı! Yargı’nın Neva’sıydı...

Yargı dizisinde canlandırdığı Neva karakteriyle hafızalara kazınan Başak Gümülcinelioğlu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. 3 ay önce sessiz sedasız evlenen ünlü oyuncu, bornozuyla kamera karşısına geçti. Yayınladığı videonun sonunda havluyu kaldırıp atan Başak Gümülcinelioğlu'nun saniyeler içindeki değişimi görenleri şaşkına çevirdi. Öte yandan Gümülcinelioğlu'nun çok konuşulan paylaşımına ilk yorum eski rol arkadaşı Sitera Akbaş'tan geldi. İşte Başak Gümülcinelioğlu'nun o paylaşımı...

takvim.com.tr
08.01.2023 19:14 - Son Güncelleme: 08.01.2023 19:14
3 ay önce evlenen taze gelin Başak Gümülcinelioğlu’ndan bornozlu paylaşım! Havluyu fırlatıp attı gören inanamadı! Yargı’nın Neva’sıydı...

Yargı dizisinde canlandırdığı Neva karakteriyle hafızalara kazınan Başak Gümülcinelioğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi.

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3 ay önce evlenen taze gelin Başak Gümülcinelioğlu’ndan bornozlu paylaşım! Havluyu fırlatıp attı gören inanamadı! Yargı’nın Neva’sıydı...

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, Instagram'da yayınladığı son görüntülerle bir kez daha tüm dikkatleri üzerine topladı.

3 ay önce evlenen taze gelin Başak Gümülcinelioğlu’ndan bornozlu paylaşım! Havluyu fırlatıp attı gören inanamadı! Yargı’nın Neva’sıydı...

3 ay önce sessiz sedasız evlenen ünlü oyuncu, bornozuyla kamera karşısına geçti.

3 ay önce evlenen taze gelin Başak Gümülcinelioğlu’ndan bornozlu paylaşım! Havluyu fırlatıp attı gören inanamadı! Yargı’nın Neva’sıydı...

Yayınladığı videonun sonunda havluyu kaldırıp atan Başak Gümülcinelioğlu'nun saniyeler içindeki değişimi görenleri şaşkına çevirdi.

3 ay önce evlenen taze gelin Başak Gümülcinelioğlu’ndan bornozlu paylaşım! Havluyu fırlatıp attı gören inanamadı! Yargı’nın Neva’sıydı...

Gümülcinelioğlu'nun "Keşke bu kadar hızlı hazırlanılsa" notunu eklediği paylaşımına ilk yorum da eski rol arkadaşı Sitera Akbaş'tan geldi.

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