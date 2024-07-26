3 ay önce anne olmuştu! Buğrahan Tuncer ile boşanacağı iddia edilen Eda Ece ilk kez konuştu: “Artık Allah'a havale ediyorum”

Uzun bir süre aşk yaşadığı basketbolcu Buğrahan Tuncer ile geçen sene dünyaevine giren Eda Ece, üç ay önce kızı Mina'yı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. Kızıyla yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren ünlü oyuncu, önceki gün boşanma haberleriyle gündem oldu. Buğrahan Tuncer ile boşanacağı iddia edilen Eda Ece'den konuyla ilgili ise ilk açıklama geldi. İşte Eda Ece'nin o açıklaması...
Eda Ece, uzun yıllardır birlikte olduğu basketbolcu Buğrahan Tuncer ile 21 Haziran'da nikah masasına oturdu.
Tuncer ile mutlu birlikteliğini evlilikle taçlandıran Ece, düğünden aylar sonra bebek beklediğini duyurdu.