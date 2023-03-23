2’nci kez anne olan Hazal Kaya’dan minik bebeği Süreyya ile yeni paylaşım! Ali Atay’ın eşi ve kızına bakın! Anne-kız ortalığı salladı...
Meslektaşı Ali Atay ile 2019 yılında dünyaevine giren ve aynı sene oğlu Fikret'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu yaşayan Hazal Kaya, geçen aylarda Süreyya Leyla adını verdiği kızına kavuştu. 8 Mart'ta kural bozarak kızının fotoğrafını ilk kez yayınlayan Kaya, minik Süreyya ile yeni bir paylaşımda bulundu. Anne-kızın pozları sosyal medyayı salladı. İşte Hazal Kaya ve Ali Atay'ın minik kızları Süreyya...
23.03.2023 22:29 - Son Güncelleme: 23.03.2023 22:29
Aşk- Memnu, Adını Feriha Koydum, Genco gibi yapımlarda rol alan Hazal Kaya, 2019 yılında meslektaşı Ali Atay ile evlendi.
Kısa bir süre önce kızı Leyla Süreyya'yı kucağına alarak ikinci kez anne olan oyuncu Hazal Kaya, bebeğiyle ilk pozunu 8 Mart'ta takipçilerinin beğenisine sundu.
Kendisi gibi oyuncu Ali Atay ile mutlu bir evliliği olan Hazal Kaya, minik Süreyya ile yeni bir paylaşımda daha bulundu. Anne-kızın pozları sosyal medyayı salladı.