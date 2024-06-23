2'nci evliliği 10 yıl sürmüştü! Sibel Can’ın küçük oğlunun babası bakın kim çıktı! Gören bir daha baktı! Meğer Hakan Ural’dan sonra...

Ünlü şarkıcı Sibel Can hem kariyeri hem de özel hayatıyla yıllarca gündemde yer almayı başardı. Şarkıları ve kıvrak danslarıyla dikkat çeken ünlü şarkıcının Hakan Ural ile 11 yıl süren evliliğinden Engincan Ural ve Melisa Ural adlarında iki çocuğu oldu. 2010 yılında bir kez daha nikah masasına oturan Can, bu evlilikten de Emir adını verdiği oğlunu kucağına aldı. 3 çocuk annesi Sibel Can'ın küçük oğlunun babası merak edildi. Bakın Sibel Can'ın 10 yıl evli kaldığı eski eşi kim...