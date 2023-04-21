29'luk Zeynep Bastık tek paylaşımla gündem oldu! Sosyal medya ikiye bölündü! “Ne biçim poz neyi anlatmak istiyor?”
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, Instagram hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Bastık, siyahlar içinde verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı. Kısa sürede gündem olan paylaşım, sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı sosyal medya kullanıcıları paylaşımı beğenirken bazıları şarkıcın hem tarzını hem de duruşunu eleştirdi. Bir takipçisi "Ne biçim poz neyi anlatmak istiyor?" ifadelerini kullandı. İşte Zeynep Bastık'ın o paylaşımı...
21.04.2023 11:20 - Son Güncelleme: 21.04.2023 11:20
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, Instagram sayfasında yayınladığı son pozla çok konuşuldu.