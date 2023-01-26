29’luk Hande Erçel’in ev haline bakın! Sosyal medyaya damga vuran Hande'nin lüks evi dikkat çekti! İlk yorum Pınar Altuğ'dan...
Hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Hande Erçel, son olarak Hakan Sabancı ile adından söz ettirmişti. Birlikte çekilen görüntüleri basına yansıyan ikiliden Erçel, bu kez sosyal medya paylaşımıyla konuşuldu. Çizgili kazağı ile verdiği pozları Instagram'da yayınlayan Erçel'in ev hali sosyal medyaya damga vurdu. Öte yandan ünlü oyuncunun lükse evi de dikkat çekti. Oyuncuya ilk yorum ise Pınar Altuğ'dan geldi. İşte Hande Erçel'in o paylaşımı...
26.01.2023 19:06 - Son Güncelleme: 26.01.2023 19:06
Ünlü oyuncu Hande Erçel, hem kariyeri hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı.
Hande Erçel, son olarak Hakan Sabancı ile adından söz ettirmişti. Birlikte çekilen görüntüleri basına yansıyan ikiliden Erçel, bu kez sosyal medya paylaşımıyla konuşuldu.
Oyuncunun paylaşımına ilk yorum ise Pınar Altuğ'dan geldi. Altuğ, emojilerle yaptığı yorumla Hande Erçel'in paylaşımını beğendiğini dile getirdi.