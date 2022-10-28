29 yaşındaki Aslışah Alkoçlar karnı burnunda ortaya çıktı! “İkinci bebek yükleniyor” Hülya Koçyiğit’e benzetilen Aslıhan 13 ay önce...
Yeşilçam'ın sevilen isimlerinden Hülya Koçyiğit'in 29 yaşındaki torunu Aslışah Alkoçlar, geçen yıl Şubat ayında Kaan Demirağ ile dünyaevine girdi Aynı yıl, oğlu Cem'i kucağına alan Alkoçlar'ın geçen ay bebek beklediği öğrenildi. Şimdilerde 3,5 aylık hamile olan Alkoçlar, karnı burnunda ortaya çıktı. Hülya Koçyiğit ile benzerliğiyle çok konuşulan Alkoçlar'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi. İşte Aslışah Alkoçlar'ın son hali...
28.10.2022 19:12 - Son Güncelleme: 28.10.2022 19:12
Sosyetenin ünlü isimleri Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ, geçen Şubat ayında nikah masasına oturdu.
Hülya Koçyiğit ile benzerliğiyle çok konuşulan Alkoçlar için "Hamilelik sana çok yakışmış" gibi yorumlar yapıldı.