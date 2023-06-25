29 Mayıs'tan beri yoğun bakımda olan Özkan Uğur entübe edilmişti! Son dakika gelişmesini Bakan Fahrettin Koca duyurdu! İşte son durum...
SON DAKİKA: Özkan Uğur'dan haber var! Mahsar Alanson, Fuat Güner ile üyesi olduğu MFÖ Grubu'nun solisti Özkan Uğur'dan geçen günlerde kötü haber gelmişti. 3 aydır yoğun bakımda olduğu ve entübe edildiği iddia edilen Uğur'un yakınları, sanatçının durumuyla ilgili açıklamada bulunmuştu. Ailenin açıklama yapmasına rağmen sosyal medyada sanatçının yaşamını yitirdiği yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Uğur'un yeğeni de sosyal medyada ortaya atılan "Özkan Uğur öldü" iddialarına yanıt vermişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Özkan Uğur'un son sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu. İşte Özkan Uğur'un sağlık durumu...
MFÖ Grubu'nun solisti Özkan Uğur, 2013 ve 2020 yıllarında lenf kanserine yakalanmış ve tedaviler sonucu eski sağlığına kavuşmuştu. Özkan Uğur, geçen sene hastalığının 3. kez nüksettiğini yaptığı paylaşım ile duyurmuştu.
Yaşadığı süreçten bahseden Özkan Uğur, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Eski rahatsızlığım tekrarladığı için akıllı ilaç tedavisine başladım. Bu süreçten en faydalı sonucu almak adına bir süre kalabalıktan ve yorucu tempodan uzak kalmam gerekiyor. Bu nedenle konserlerimizi bir müddet ertelemek durumundayız. En kısa sürede buluşmak ümidi ve sevgilerimle"
3 kez lenf kanserini yenen Uğur, daha sonra ise sahnelere dönmüştü. Ünlü şarkıcıdan kötü haber geldi. Mahsar Alanson, Fuat Güner ile üyesi olduğu MFÖ Grubu'nun solisti Özkan Uğur'un 3 aydır yoğun bakımda olduğu ve entübe edildiği iddia edilmişti.