28'lik şarkıcı 63 kiloya tek metotla düştü! " Her sabah 1 fincan yeşil çay..." 2 günde 2 kilo verdiren Tuğçe Kandemir diyeti

1 Ünlü şarkıcı Tuğçe Kandemir, uzun süredir mücadele ettiği fazla kilolarından kurtulduğunu açıkladı. Bu büyük değişimi, özenle uyguladığı diyet ve düzenli spor rutini ile sağladığını belirtti. Peki, Tuğçe Kandemir hangi diyeti uygulayarak bu başarıya ulaştı? İşte detaylar...

2 Lapa Diyeti: Haftada Üç Kilo Kaybı

Tuğçe Kandemir'in tercih ettiği ilk diyet planı olan Lapa Diyeti, kısa sürede etkili sonuçlar vaat ediyor. Bu diyet, 2 veya 4 gün süreyle uygulanabiliyor.