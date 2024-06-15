28'lik şarkıcı 63 kiloya tek metotla düştü! " Her sabah 1 fincan yeşil çay..." 2 günde 2 kilo verdiren Tuğçe Kandemir diyeti

Uzun zamandır fazla kilolarıyla mücadele eden popüler şarkıcı Tuğçe Kandemir, sonunda istediği fit görünüme kavuştu. Hayranlarına daha dinç ve sağlıklı bir haliyle görünen Kandemir, kilo verme sürecinde izlediği özel diyet sayesinde tüm gözleri üzerine topladı. Tuğçe Kandemir'in 63 kiloya nasıl düştüğünü merak ediyor musunuz? İşte ünlü şarkıcının zayıflama başarısını getiren diyet programının ayrıntıları...
Ünlü şarkıcı Tuğçe Kandemir, uzun süredir mücadele ettiği fazla kilolarından kurtulduğunu açıkladı. Bu büyük değişimi, özenle uyguladığı diyet ve düzenli spor rutini ile sağladığını belirtti. Peki, Tuğçe Kandemir hangi diyeti uygulayarak bu başarıya ulaştı? İşte detaylar...
Lapa Diyeti: Haftada Üç Kilo Kaybı
Tuğçe Kandemir'in tercih ettiği ilk diyet planı olan Lapa Diyeti, kısa sürede etkili sonuçlar vaat ediyor. Bu diyet, 2 veya 4 gün süreyle uygulanabiliyor.
Program, sabah kahvaltısında 2 yemek kaşığı yulaf gevreği ve 1 su bardağı yağsız süt içermekte. Öğle yemeği için yeşillik ağırlıklı bir salata ve sebze buğulaması öneriliyor.