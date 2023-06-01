28’lik Nazlı Kayı Sabancı’dan karnı burnunda poz! Arzu Sabancı’nın gelini kırmızılar içinde! Hacı Sabancı’nın eşinin son hali...
Arzu Sabancı ve Ömer Sabancı'nın oğlu olan Hacı Sabancı ile mutlu bir evlilik sürdüren Nazlı Kayı Sabancı, geçen aylarda hamile olduğunu açıklamıştı. Hamileliğinde 5 ayı geride bırakan 28 yaşındaki Sabancı'dan karnı burnunda yeni poz geldi. Kırmızılar içinde poz veren ünlü ismin büyüyen karnı dikkat çekerken "Hamilelik yakıştı" yorumları yapıldı. İşte doğum için gün sayan Nazlı Kayı Sabancı'nın son hali...
01.06.2023 01:35 - Son Güncelleme: 01.06.2023 01:35
2021 yılının Ekim ayında Arzu Sabancı ve Ömer Sabancı'nın oğlu olan Hacı Sabancı ile nikah masasına oturan Nazlı Kayı Sabancı'dan geçen haftalarda müjdeli haber gelmişti.
Sosyetik ismin, ilk bebeğine hamile olduğu öğrenilmişti. Hamileliğinde 5 ayı geride bırakan Nazlı Sabancı, son halini sosyal medya hesabında yayınladı.