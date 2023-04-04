28'lik Gülsim Ali İlhan annesini paylaştı! Gören ablası sandı! Anne-kız pozu ortalığı salladı! “Genlerini kimden alındığı belli...”
28 yaşındaki oyuncu Gülsim Ali İlhan, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. Attığı her adım hayranları tarafından ilgiyle takip edilen oyuncu, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. İlhan, annesi ile verdiği bir pozu "Kimseyi görmedim ben senden daha güzel" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Anne-kızın pozu sosyal medyayı sallarken "Genlerini kimden alındığı belli", "İki güzellik yan yana" yorumları yapıldı. Öte yandan oyuncunun annesini görenler ablası sandı. İşte Gülsim Ali İlhan'ın mavi gözlü annesi...
04.04.2023 21:33 - Son Güncelleme: 04.04.2023 21:33
Sosyal medyayı aktif kullanan Gülsim Ali İlhan, Instagram sayfasında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.