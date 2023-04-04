RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin 28'lik Gülsim Ali İlhan annesini paylaştı! Gören ablası sandı! Anne-kız pozu ortalığı salladı! “Genlerini kimden alındığı belli...”

28'lik Gülsim Ali İlhan annesini paylaştı! Gören ablası sandı! Anne-kız pozu ortalığı salladı! “Genlerini kimden alındığı belli...”

28 yaşındaki oyuncu Gülsim Ali İlhan, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. Attığı her adım hayranları tarafından ilgiyle takip edilen oyuncu, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. İlhan, annesi ile verdiği bir pozu "Kimseyi görmedim ben senden daha güzel" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Anne-kızın pozu sosyal medyayı sallarken "Genlerini kimden alındığı belli", "İki güzellik yan yana" yorumları yapıldı. Öte yandan oyuncunun annesini görenler ablası sandı. İşte Gülsim Ali İlhan'ın mavi gözlü annesi...

takvim.com.tr
04.04.2023 21:33 - Son Güncelleme: 04.04.2023 21:33
28’lik Gülsim Ali İlhan annesini paylaştı! Gören ablası sandı! Anne-kız pozu ortalığı salladı! “Genlerini kimden alındığı belli...”

Sosyal medyayı aktif kullanan Gülsim Ali İlhan, Instagram sayfasında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
28’lik Gülsim Ali İlhan annesini paylaştı! Gören ablası sandı! Anne-kız pozu ortalığı salladı! “Genlerini kimden alındığı belli...”

Ünlü oyuncu, annesi ile verdiği pozları art arda Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

28’lik Gülsim Ali İlhan annesini paylaştı! Gören ablası sandı! Anne-kız pozu ortalığı salladı! “Genlerini kimden alındığı belli...”

İlhan, annesi ile yaptığı paylaşıma "Kimseyi görmedim ben... Senden daha güzel... Kimseyi tanımadım ben... Senden daha özel" notunu ekledi.

28’lik Gülsim Ali İlhan annesini paylaştı! Gören ablası sandı! Anne-kız pozu ortalığı salladı! “Genlerini kimden alındığı belli...”

Kısa sürede gündem olan paylaşıma, sosyal medya kullanıcılarından binlerce yorum ve beğeni geldi.

28’lik Gülsim Ali İlhan annesini paylaştı! Gören ablası sandı! Anne-kız pozu ortalığı salladı! “Genlerini kimden alındığı belli...”

Anne-kızın pozu sosyal medyayı sallarken "Genlerini kimden alındığı belli", "İki güzellik yan yana" yorumları yapıldı.

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