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Haberler Magazin "2858 yılına gittim geldim" dedi o tarihi işaret etti: "Bana inanmıyorsanız 2 Nisan'ı bekleyin" Kehanetleri bir bir dizin zaman yolcusu...

"2858 yılına gittim geldim" dedi o tarihi işaret etti: "Bana inanmıyorsanız 2 Nisan'ı bekleyin" Kehanetleri bir bir dizin zaman yolcusu...

Sosyal medya her geçen gün yeni bir zaman yolcusu çıkıyor. Özellikle TikTok, zaman yolcusundan geçilmiyor. TikTok'ta 'Darknesstimetraveler' isimli ve kendini zaman yolcusu olarak tanıtan TikToker geleceğe ait korkunç öngörülerde bulunuyor. Ancak anlattıkları pek içi açıcı değil. Son olarak '2 Nisan' tarihine işaret etti. Peki bu zaman yolcusu neler anlatıyor?

27.02.2023 15:41 - Son Güncelleme: 27.02.2023 15:41
2858 yılına gittim geldim dedi o tarihi işaret etti: Bana inanmıyorsanız 2 Nisan’ı bekleyin Kehanetleri bir bir dizin zaman yolcusu...

El atsanız bir zaman yolcusunun denk geldiği sosyal medyada yine bir zaman yolcusu türedi.

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2858 yılına gittim geldim dedi o tarihi işaret etti: Bana inanmıyorsanız 2 Nisan’ı bekleyin Kehanetleri bir bir dizin zaman yolcusu...

TikTok'ta 2858'den geldiğini iddia eden bir adamın sözleri viral oldu.

2858 yılına gittim geldim dedi o tarihi işaret etti: Bana inanmıyorsanız 2 Nisan’ı bekleyin Kehanetleri bir bir dizin zaman yolcusu...

2 NİSAN'I İŞARET ETTİ

2 Nisan'ı işaret eden sosyal medya kullanıcısı, önümüzdeki günlerde bilim insanları tarafından gerçekleştirilecek bir çalışmanın sonuçlanacağını ve insan ömrünü 50 yıl daha uzatacak bir elementin bulunacağını dile getirdi.

2858 yılına gittim geldim dedi o tarihi işaret etti: Bana inanmıyorsanız 2 Nisan’ı bekleyin Kehanetleri bir bir dizin zaman yolcusu...

"BU TARİHE DİKKAT EDİN"

Kendisine inanmayanların bu tarihe iyi odaklanması gerektiğini belirten zaman yolcusu, alay edenlerin yüzünü kara çıkaracağını söyledi.

2858 yılına gittim geldim dedi o tarihi işaret etti: Bana inanmıyorsanız 2 Nisan’ı bekleyin Kehanetleri bir bir dizin zaman yolcusu...

2671 YILINDAN GELDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Öte yandan daha öncede TikTok'ta "Theradianttimetraveler" kullanıcı adıyla paylaşım yapan Eno Alric isimli kişi 2671 yılından geldiğini söyleyerek insanlığı bekleyen önemli olaylara dikkat çekti. 2022 yılının Kasım ayından itibaren hatırlanması gereken beş büyük olayı anlatan Alric'in paylaşımı sosyal medya kullanıcılarını adeta harekete geçirdi. Birçok sosyal medya kullanıcısı bilimsel bir kanıt sunmadığı için TikTok paylaşımına inanmadığını söylerken kimileri ise tarihleri not ettiğini belirtti.

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